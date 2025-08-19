Каллас: 19-ий пакет санкцій проти Росії має бути готовий у вересні

Його обговорять наступного тижня міністри закордонних справ та оборони ЄС.

У вересні має бути готовий новий пакет санкцій ЄС проти Росії.

Про це повідомила глава євродипломатії Кая Каллас.

За її словами, це питання винесуть на обговорення міністрів країн-членів ЄС наступного тижня.

«ЄС також і надалі тиснутиме на воєнну економіку Росії. Наступний пакет санкцій проти Москви має бути готовий вже наступного місяця. Я винесла ці питання на перше місце в порядку денному для обговорення наступного тижня серед міністрів закордонних справ та оборони ЄС», - написала Каллас на своїй сторінці у соцмережі Х.