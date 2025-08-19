Каллас: 19-ий пакет санкцій проти Росії має бути готовий у вересні

У вересні має бути готовий новий пакет санкцій ЄС проти Росії.
Про це повідомила глава євродипломатії Кая Каллас.
За її словами, це питання винесуть на обговорення міністрів країн-членів ЄС наступного тижня.
«ЄС також і надалі тиснутиме на воєнну економіку Росії. Наступний пакет санкцій проти Москви має бути готовий вже наступного місяця. Я винесла ці питання на перше місце в порядку денному для обговорення наступного тижня серед міністрів закордонних справ та оборони ЄС», - написала Каллас на своїй сторінці у соцмережі Х.
- Днями Каллас уже повідомляла, що ЄС працює над новим санкційним пакетом.
- Президент Євроради Антоніу Кошта, спілкуючись 19 серпня з Володимиром Зеленським, теж запевнив його, що ЄС зберігатиме тиск на Росію, щоб змусити її перейти до реальних переговорів про завершення війни.