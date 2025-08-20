На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Китай скоротив торгівлю з РФ уперше з початку повномасштабного вторгнення

У січні–липні 2025 року товарообіг між країнами скоротився на 8% у річному вимірі й становив $125,8 млрд.

Шанхай, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Уперше з початку повномасштабної війни торгівля Росії з Китаєм пішла на спад, повідомляє Центр протидії дезінформації.

Так, у січні–липні 2025 року товарообіг між країнами скоротився на 8% у річному вимірі й становив $125,8 млрд.

Китай зменшив закупівлі майже всіх ключових російських ресурсів:

  • імпорт нафти впав на 11%,
  • нафтопродуктів — на 28%,
  • скрапленого газу — на 13%,
  • деревини — на 10%,
  • вугілля — на 10%.

Зростання зафіксували лише в постачанні трубопровідного газу й кольорових металів, однак цього недостатньо, аби компенсувати загальний спад.

У ЦПД підкреслили, що китайський бізнес обмежує співпрацю з Росією, щоб уникнути збитків і вторинних санкцій. Це, за словами аналітиків, прямо спростовує російську пропаганду, яка намагалася переконати, що «китайський фактор» гарантує стабільність економіки.

  • Цього місяця президент США підписав указ про запровадження додаткового 25%-го мита на усі товари з Індії. Американський лідер зробив це через закупівлю Індією прямо чи опосередковано російської нафти та нафтопродуктів.
