Уперше з початку повномасштабної війни торгівля Росії з Китаєм пішла на спад, повідомляє Центр протидії дезінформації.
Так, у січні–липні 2025 року товарообіг між країнами скоротився на 8% у річному вимірі й становив $125,8 млрд.
Китай зменшив закупівлі майже всіх ключових російських ресурсів:
- імпорт нафти впав на 11%,
- нафтопродуктів — на 28%,
- скрапленого газу — на 13%,
- деревини — на 10%,
- вугілля — на 10%.
Зростання зафіксували лише в постачанні трубопровідного газу й кольорових металів, однак цього недостатньо, аби компенсувати загальний спад.
У ЦПД підкреслили, що китайський бізнес обмежує співпрацю з Росією, щоб уникнути збитків і вторинних санкцій. Це, за словами аналітиків, прямо спростовує російську пропаганду, яка намагалася переконати, що «китайський фактор» гарантує стабільність економіки.
- Цього місяця президент США підписав указ про запровадження додаткового 25%-го мита на усі товари з Індії. Американський лідер зробив це через закупівлю Індією прямо чи опосередковано російської нафти та нафтопродуктів.