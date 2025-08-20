Крістерссон: Швеція хоче долучитися до гарантій безпеки для України

Швеція готова допомогти Україні з повітряним спостереженням та морськими ресурсами, заявив прем'єр-міністр країни Ульф Крістерссон, пише Sweden Herald.

"Я думаю, що йдеться не про перекидання дуже великих військ з інших країн до України, а про те, щоб переконатися, що Україна сама може нести відповідальність за свою країну таким чином, щоб Росія не спробувала це знову", — сказав прем'єр-міністр в ефірі радіо.

Водночас Крістерссон наголосив, що Швеція хоче бути залученою до надання гарантій безпеки для України: "Ми хочемо бути залученими, але це має відбуватися у формах, які є безпечними та надійними, де кожен знає, на що йде".