Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
ГоловнаСвіт

Крістерссон: Швеція хоче долучитися до гарантій безпеки для України

Швеція готова допомогти Україні у сфері повітряного спостереження та морських ресурсів.

Крістерссон: Швеція хоче долучитися до гарантій безпеки для України
Фото: ЕРА/UPG

Швеція готова допомогти Україні з повітряним спостереженням та морськими ресурсами, заявив прем'єр-міністр країни Ульф Крістерссон, пише Sweden Herald.

"Я думаю, що йдеться не про перекидання дуже великих військ з інших країн до України, а про те, щоб переконатися, що Україна сама може нести відповідальність за свою країну таким чином, щоб Росія не спробувала це знову", — сказав прем'єр-міністр в ефірі радіо.

Водночас Крістерссон наголосив, що Швеція хоче бути залученою до надання гарантій безпеки для України: "Ми хочемо бути залученими, але це має відбуватися у формах, які є безпечними та надійними, де кожен знає, на що йде".
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies