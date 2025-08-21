«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв'ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Президент Угорщини видалив слово "російський" із допису про обстріл Закарпаття

Він висловив підтримку жителям атакованого російськими військами міста Мукачево. 

Президент Угорщини видалив слово "російський" із допису про обстріл Закарпаття
Президент Угорщини Тамаш Шуйок
Фото: The Constitutional Court of Hungary

Президент Угорщини Тамаш Шуйок видалив згадку Росії із заяви про нічний удар дронами по Україні. У своєму дописі у фейсбуці він висловив підтримку жителям атакованого російськими військами міста Мукачево в Закарпатській області.

"Я висловлюю глибоке співчуття постраждалим в результаті російського ракетного удару по Мукачеву і бажаю їм якнайшвидшого й повного одужання", – написав він спочатку. 

Потім допис був видалений, а на його місці з’явилася майже ідентична заява, з якої було прибрано слово "російського" (orosz по-угорськи).

"Я вірю, що ворогуючі сторони зможуть порозумітися й завдяки міжнародним дипломатичним зусиллям, незабаром покладуть край цьому нелюдському та безглуздому кровопролиттю", -  зазаначив Шуйок.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто теж відреагував на масований російський удар по Закарпаттю, де проживає угорська меншина. При цьому він не згадав, ані що удару завдала Росія, ані постраждалого Мукачева.

"Ранкові новини з України ще раз доводять, що мир потрібен якомога швидше! Кожен повинен працювати всіма силами, щоб якомога швидше було досягнуто мирної угоди, яка покладе край війні! Тільки так можна запобігти подальшому кровопролиттю і руйнуванням", – написав Сійярто у фейсбуці.

  • У ніч на 21 серпня росіяни завдали масованого удару по Україні, застосувавши понад 570 дронів та 40 ракет різних типів.
  • Під удар потрапило і Мукачево, що за 30 км від Угорщини. Серед уражених об’єктів - завод "Флекстронікс" американської компанії Flex International -  одного зі світових лідерів у контрактному виробництві електроніки.
