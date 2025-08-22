Китай напередодні саміту у Шанхаї звинуватив США у "загрозі світовому миру"

Напередодні саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) Китай звинуватив США у "загрозі світовому миру".

Про це пише Bloomberg.

Понад 20 іноземних лідерів планують взяти участь у саміті блоку країн під проводом Москви та Пекіну, повідомив заступник міністра закордонних справ Китаю Лю Бінь. Серед тих, кого очікують у північно-східному портовому місті Тяньцзінь 31 серпня – 1 вересня, – Володимир Путін, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Серед інших учасників цьогорічного саміту будуть президент Ірану Масуд Пезешкіан та президент Індонезії Прабово Субіанто.

Деякі, зокрема Путін та очільник Білорусі Олександр Лукашенко, залишаться й на військовий парад 3 вересня, організований Сі з нагоди 80-річчя завершення Другої світової війни. Очікується, що Китай покаже там свою новітню зброю.

Натякаючи на США, Лю описав зустріч, яку проводить голова КНР Сі Цзіньпін, як противагу "певній країні", яка "ставить власні національні інтереси вище за інтереси інших". США ніколи не запрошували приєднатися до цього об’єднання, яке на Заході спочатку розглядалося як східна противага альянсу НАТО, що має китайську підтримку.

Лю заявив, що Сі Цзіньпін оголосить про нові ініціативи та заходи для підтримки розвитку ШОС, а також запропонує нові підходи до вдосконалення системи глобального врядування.

"Президент Сі Цзіньпін спільно з іншими лідерами держав-членів підпише та оприлюднить Тяньцзіньську декларацію, а також схвалить стратегію розвитку ШОС на наступні десять років", – сказав він.

З часу створення у 2001 році Китаєм, Росією, Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном та Узбекистаном, ШОС майже подвоїла кількість учасників. Вона також включає низку держав-спостерігачів та партнерів по діалогу – від Монголії до Саудівської Аравії.