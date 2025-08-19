Моді назвав Путіна “другом” і планує “обмінятися з ним думками” найближчими днями

Раніше прем'єр-міністр Індії провів телефонну розмову з Путіним після саміту російського президента з Трампом на Алясці.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді назвав російського лідера Володимира Путіна “другом”, пише Bloomberg.

Моді провів телефонну розмову з Путіним після саміту російського президента з Трампом на Алясці. Згідно з офіційною заявою з Нью-Делі, під час розмови вони обговорили питання двосторонньої співпраці та домовилися залишатися в тісному контакті.

“Індія послідовно закликає до мирного врегулювання конфлікту в Україні та підтримує всі зусилля в цьому напрямку”, – йдеться у дописі Моді на соцплатформі X.

Він додав, що з нетерпінням чекає на “продовження обміну думками” з Путіним у найближчі дні.

Thank my friend, President Putin, for his phone call and for sharing insights on his recent meeting with President Trump in Alaska. India has consistently called for a peaceful resolution of the Ukraine conflict and supports all efforts in this regard. I look forward to our… — Narendra Modi (@narendramodi) August 18, 2025

Окрім того, уряд Моді прагне зміцнити відносини з Китаєм. Сьогодні має відбутися зустріч Моді та міністра закордонних справ Китаю Ван І, який вперше за три роки відвідає Індію.