Моді назвав Путіна “другом” і планує “обмінятися з ним думками” найближчими днями

Раніше прем'єр-міністр Індії провів телефонну розмову з Путіним після саміту російського президента з Трампом на Алясці.

Моді назвав Путіна “другом” і планує “обмінятися з ним думками” найближчими днями
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та Володимир Путін
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді назвав російського лідера Володимира Путіна “другом”, пише Bloomberg.

Моді провів телефонну розмову з Путіним після саміту російського президента з Трампом на Алясці. Згідно з офіційною заявою з Нью-Делі, під час розмови вони обговорили питання двосторонньої співпраці та домовилися залишатися в тісному контакті.

“Індія послідовно закликає до мирного врегулювання конфлікту в Україні та підтримує всі зусилля в цьому напрямку”, – йдеться у дописі Моді на соцплатформі X. 

Він додав, що з нетерпінням чекає на “продовження обміну думками” з Путіним у найближчі дні.

Окрім того, уряд Моді прагне зміцнити відносини з Китаєм. Сьогодні має відбутися зустріч Моді та міністра закордонних справ Китаю Ван І, який вперше за три роки відвідає Індію. 

  • Зближення Індії з Росією та Китаєм підкреслює ослаблення її відносин із США при Трампі. Нью-Делі спочатку вітав нову адміністрацію, сподіваючись на швидке укладання торгової угоди та розвиток багаторічних тісніших зв'язків зі Штатами, своїм найбільшим торговим партнером. Однк після введення для Індії 50% тариф Трампа Моді пообіцяв “самодостатню Індію” і представив плани податкових та регуляторних реформ на користь бізнесу.
