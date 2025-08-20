Інформатори діяли в Донецькій та Дніпропетровській областях.

Контррозвідка СБУ затримала ще двох російських інформаторів, яких підозрюють у “зливі” позиції захисників Слов’янська та шпигуванні за ешелонами ЗСУ.

Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

За даними слідчих, вони діяли в Донецькій та Дніпропетровській областях. Підозрювані збирали координати для підготовки ракетно-бомбових, дронових та артилерійських атак окупантів по Силах оборони.

Так, на Дніпропетровщині затримано 20-річну мешканку Синельниківського району, яка відстежувала для ворога транзитні зупинки ешелонів ЗСУ. Задокументовано, як вона встановила біля залізничної колії приховану відеокамеру з павербанком та віддаленим доступом для російських спецслужбістів.

На Донеччині викрито інформатора, який наводив керовані авіабомби та далекобійну артилерію рашистів на позиції оборонців Слов’янська.

Основними цілями ворога були укріпрайони та склади з пальним і боєприпасами українських військ. Зібрані дані фігурант направляв у месенджері своєму знайомому – бойовику угруповань Росії, який співпрацює з російською воєнною розвідкою.

Співробітники СБУ поетапно задокументували злочинні дії обох інформаторів та вилучили в їхніх помешканнях смартфони, які вони використовували для зв’язку з ворожою розвідкою.

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за чч. 1, 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань).

Фігурантам загрожує до 8 років тюрми.

“Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Дніпропетровській, Тернопільській, Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва обласних прокуратур”, ‒ додали у СБУ.