КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Затримали двох підозрюваних у шпигуванні за ешелонами ЗСУ та позиціями біля Слов’янська

Інформатори діяли в Донецькій та Дніпропетровській областях.

Затримали двох підозрюваних у шпигуванні за ешелонами ЗСУ та позиціями біля Слов’янська

Контррозвідка СБУ затримала ще двох російських інформаторів, яких підозрюють у “зливі” позиції захисників Слов’янська та шпигуванні за ешелонами ЗСУ.

Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

За даними слідчих, вони діяли в Донецькій та Дніпропетровській областях. Підозрювані збирали координати для підготовки ракетно-бомбових, дронових та артилерійських атак окупантів по Силах оборони.

Так, на Дніпропетровщині затримано 20-річну мешканку Синельниківського району, яка відстежувала для ворога транзитні зупинки ешелонів ЗСУ. Задокументовано, як вона встановила біля залізничної колії приховану відеокамеру з павербанком та віддаленим доступом для російських спецслужбістів.

На Донеччині викрито інформатора, який наводив керовані авіабомби та далекобійну артилерію рашистів на позиції оборонців Слов’янська.

Основними цілями ворога були укріпрайони та склади з пальним і боєприпасами українських військ. Зібрані дані фігурант направляв у месенджері своєму знайомому – бойовику угруповань Росії, який співпрацює з російською воєнною розвідкою.

Співробітники СБУ поетапно задокументували злочинні дії обох інформаторів та вилучили в їхніх помешканнях смартфони, які вони використовували для зв’язку з ворожою розвідкою.

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за чч. 1, 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань).

Фігурантам загрожує до 8 років тюрми.

“Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Дніпропетровській, Тернопільській, Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва обласних прокуратур”, ‒ додали у СБУ.

  • У Херсонській області колаборантка, яка зайняла посаду інспекторки колонії за окупаційної адміністрації, отримала 8 років ув’язнення. Херсонський міський суд визнав винною у колабораційній діяльності колишню інспекторку “Дар’ївської виправної колонії №10”.
