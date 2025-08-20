Армія Ізраїлю розпочала наступ на місто Газа, — ЗМІ

Речник Армії оборони Ізраїлю, бригадний генерал Еффі Дефрін, підтвердив, що Армія оборони Ізраїлю розпочала вторгнення в місто Газа.
Про це пише The Jerusalem Post.
"Наші сили вже контролюють околиці міста", – сказав Деффрін.
Деффрін зазначив, що Армія оборони Ізраїлю працює над забезпеченням достатнього простору для безпечної евакуації цивільних осіб Гази, а також для отримання допомоги та медичної допомоги.
Крім того, речник підтвердив, що цього тижня буде розіслано близько 60 000 листів про призов, а ще 20 000 – пізніше цього місяця.
- 18 серпня терористичне угруповання ХАМАС повідомило єгипетським та катарським посередникам про згоду із запропонованою угодою щодо припинення вогню та заручників.
- 6 серпня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу в інтерв'ю американському телеканалу Fox News заявив про намір армії оборони країни взяти під повний контроль Смугу Гази.