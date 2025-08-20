Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Армія Ізраїлю розпочала наступ на місто Газа, — ЗМІ

Переговори про угоду з заручниками тривають

Ізраїльські військові знищили терористів у підземному тунелі
Фото: ЦАХАЛ

Речник Армії оборони Ізраїлю, бригадний генерал Еффі Дефрін, підтвердив, що Армія оборони Ізраїлю розпочала вторгнення в місто Газа.

Про це пише The Jerusalem Post.

"Наші сили вже контролюють околиці міста", – сказав Деффрін.

Деффрін зазначив, що Армія оборони Ізраїлю працює над забезпеченням достатнього простору для безпечної евакуації цивільних осіб Гази, а також для отримання допомоги та медичної допомоги.

Крім того, речник підтвердив, що цього тижня буде розіслано близько 60 000 листів про призов, а ще 20 000 – пізніше цього місяця.
