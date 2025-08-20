«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
ЗМІ: Ізраїль планує призов 60 тис. резервістів для наступу у Смузі Гази

Оголошення про призов може з'явитися вже в сьогодні, пише Bloomberg.

ЗМІ: Ізраїль планує призов 60 тис. резервістів для наступу у Смузі Гази
Фото: t.me/idfofficial

Ізраїльські військові мають розпочати призов близько 60 тисяч резервістів для посиленого наступу у Смузі Гази проти ХАМАСу ‒ готуючи водночас відповідь на нову пропозицію щодо припинення вогню.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на чиновника.

За його словами, оголошення про призов може з'явитися вже в сьогодні. Цей крок майже вдвічі збільшить кількість військовослужбовців у Газі або навколо неї.

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу нещодавно санкціонував захоплення наземними військами міста Газа, фактичної столиці палестинської території з метою знищити решту опорних пунктів ХАМАС.

Це рішення розкритикували деякі з головних союзників Ізраїлю в Європі та багато ізраїльтян. Вони вважають, що Нетаньягу повинен негайно домагатися припинення вогню, щоб допомогти припинити конфлікт, який спустошив анклав. Водночас президент США Дональд Трамп, найважливіший союзник Нетаньягу, дав зрозуміти, що підтримує плани Ізраїлю.

ХАМАС, який США та інші уряди визнали терористичною організацією, у понеділок, 18 серпня заявив, що погодився на новий план припинення вогню, запропонований Єгиптом і Катаром, двома ключовими посередниками. Ізраїль ще не відповів. Якщо він прийме останню пропозицію ‒ після багатьох інших, які цього року відхиляла одна чи інша сторона ‒ наступ у Газі, ймовірно, буде призупинено або скасовано.
