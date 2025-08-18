КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЗМІ: ХАМАС заявив про згоду на припинення вогню і звільнення заручників

Ізраїль наразі не отримав деталей відповіді ХАМАС.

Фото: EPA/UPG

Терористичне угруповання ХАМАС повідомило єгипетським та катарським посередникам про згоду із запропонованою угодою щодо припинення вогню та заручників.

Про це повідомляє The Jerusalem Post з посиланням на джерела.

Як повідомляє ЗМІ, пропозиція, яка була представлена ХАМАСу, включає 60-денне припинення вогню в обмін на звільнення 10 живих заручників та 18 загиблих заручників. Також у пропозицію входить прохід гуманітарної допомоги через міжнародні групи допомоги до Гази.

Пропозиція також включає переговори щодо завершення війни, які розпочнуться після набрання чинності угоди про припинення вогню.

За даними видання Axios, відповідь ХАМАСу "на 98% збігається" з пропозицією посланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа, з якою Ізраїль раніше погодився.

Відомо, що Ізраїль ще не отримав деталей відповіді ХАМАС.

  • Раніше офіс прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу заявили, що Ізраїль погодиться на перемир’я з ХАМАСом за умови одночасного звільнення всіх заручників та виконання решти умов Ізраїлю щодо припинення війни.
