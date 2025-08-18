ЗМІ: ХАМАС заявив про згоду на припинення вогню і звільнення заручників

Терористичне угруповання ХАМАС повідомило єгипетським та катарським посередникам про згоду із запропонованою угодою щодо припинення вогню та заручників.

Про це повідомляє The Jerusalem Post з посиланням на джерела.

Як повідомляє ЗМІ, пропозиція, яка була представлена ХАМАСу, включає 60-денне припинення вогню в обмін на звільнення 10 живих заручників та 18 загиблих заручників. Також у пропозицію входить прохід гуманітарної допомоги через міжнародні групи допомоги до Гази.

Пропозиція також включає переговори щодо завершення війни, які розпочнуться після набрання чинності угоди про припинення вогню.

За даними видання Axios, відповідь ХАМАСу "на 98% збігається" з пропозицією посланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа, з якою Ізраїль раніше погодився.

Відомо, що Ізраїль ще не отримав деталей відповіді ХАМАС.