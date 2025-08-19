Тайську принцесу лікують від низького кров'яного тиску і інфекції у крові. Її вважали претенденткою на престол

Баджракітіябха без свідомості майже три роки після того, як у грудні 2022 року знепритомніла через серцеву аритмію

Тайська принцеса Баджракітіябха лікується від низького тиску та важкої інфекції в крові. Про це пише Bloomberg з посиланням на Бюро королівського двору.

46-річній принцесі, найстаршій із семи дітей короля Махи Вачіралонгкорна, призначають ліки для підвищення кров'яного тиску разом з антибіотиками. Це вже друге оновлення стану здоров'я принцеси, опубліковане палацом менше ніж за тиждень.

Баджракітіябха без свідомості майже три роки після того, як у грудні 2022 року знепритомніла через серцеву аритмію. Зараз для підтримки її нирок та дихання використовується медичне обладнання.

Деякі аналітики розглядали Баджракітіябху як потенційну спадкоємицю престолу, що зробило б її першою жінкою-монархом Таїланду. 73-річний король Ваджіралонгкорн не призначав спадкоємця з моменту сходження на престол у 2016 році. Відтоді, як вона захворіла, портрети Баджракітіябхи виставляли в громадських місцях цієї азійської країни.