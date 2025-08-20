На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Уряд Ізраїлю схвалив додати $9 млрд на військові витрати

Це збільшить найбільшу статтю бюджету країни до 140 мільярдів шекелів (майже 40 мільярдів доларів).

Фото: EPA/UPG

Кабінет міністрів Ізраїлю погодився збільшити цьогорічний бюджет для покриття витрат, пов'язаних з війною з Іраном у червні та тривалими бойовими діями у Смузі Гази проти ХАМАС. Тепер витрати має схвалити парламент.

Про це пише Bloomberg.

Парламент схвалив попередній бюджет лише п'ять місяців тому. “Це підкреслює важкий вплив 22-місячної багатофронтової війни Ізраїлю на економіку країни, яка несподівано скоротилася у другому кварталі”, ‒ зазначає видання.

Бюджет на 2025 рік хочуть збільшити більше ніж на 30 мільярдів шекелів (8,9 мільярда доларів). Це еквівалентно 1,5% ВВП, згідно із заявою Міністерства фінансів. 

Левова частка додаткових витрат Ізраїлю – 28,9 мільярда шекелів – буде виділена на оборону, що збільшить найбільшу статтю бюджету до 140 мільярдів шекелів (майже 40 мільярдів доларів). Це приблизно вдвічі більше, ніж сума, яку Ізраїль передбачав витратити перед нападомом ХАМАСу 7 жовтня 2023 року.

Приблизно 1,6 мільярда шекелів призначено для діяльності Гуманітарного фонду Гази ‒ суперечливого розподільника допомоги, створеного на початку цього року після того, як Ізраїль зупинив діяльність установ ООН у розподілі поставок палестинцям. Деякі з ультраправих міністрів Нетаньягу, включно з міністром нацбезпеки Ітамаром Бен Гвіром, заявили, що Ізраїль не повинен фінансувати постачання допомоги.

  • Ізраїль готується посилити свою військову кампанію у Смузі Гази, намагаючись знищити решту опорних пунктів ХАМАС на палестинській території. Очікується, зокрема, що ЦАХАЛ призове 60 тис. резервістів для наступу.
  • Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу санкціонував наступ наземних військ на місто Газа, фактичну столицю території.
  • Рішення розкритикували деякі з головних союзників Ізраїлю в Європі та багато ізраїльтян, вважаючи, що Нетаньягу повинен негайно домагатися припинення вогню.
  • ХАМАС, який США та інші уряди визнали терористичною організацією, у понеділок, 18 серпня заявив, що погодився на новий план припинення вогню, запропонований Єгиптом і Катаром, двома ключовими посередниками. Ізраїль ще не відповів. 
