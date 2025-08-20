Уряд Ізраїлю схвалив додати $9 млрд на військові витрати

Це збільшить найбільшу статтю бюджету країни до 140 мільярдів шекелів (майже 40 мільярдів доларів).

Кабінет міністрів Ізраїлю погодився збільшити цьогорічний бюджет для покриття витрат, пов'язаних з війною з Іраном у червні та тривалими бойовими діями у Смузі Гази проти ХАМАС. Тепер витрати має схвалити парламент.

Про це пише Bloomberg.

Парламент схвалив попередній бюджет лише п'ять місяців тому. “Це підкреслює важкий вплив 22-місячної багатофронтової війни Ізраїлю на економіку країни, яка несподівано скоротилася у другому кварталі”, ‒ зазначає видання.

Бюджет на 2025 рік хочуть збільшити більше ніж на 30 мільярдів шекелів (8,9 мільярда доларів). Це еквівалентно 1,5% ВВП, згідно із заявою Міністерства фінансів.

Левова частка додаткових витрат Ізраїлю – 28,9 мільярда шекелів – буде виділена на оборону, що збільшить найбільшу статтю бюджету до 140 мільярдів шекелів (майже 40 мільярдів доларів). Це приблизно вдвічі більше, ніж сума, яку Ізраїль передбачав витратити перед нападомом ХАМАСу 7 жовтня 2023 року.

Приблизно 1,6 мільярда шекелів призначено для діяльності Гуманітарного фонду Гази ‒ суперечливого розподільника допомоги, створеного на початку цього року після того, як Ізраїль зупинив діяльність установ ООН у розподілі поставок палестинцям. Деякі з ультраправих міністрів Нетаньягу, включно з міністром нацбезпеки Ітамаром Бен Гвіром, заявили, що Ізраїль не повинен фінансувати постачання допомоги.