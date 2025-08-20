ЦПД: Білорусь та Іран поглиблюють співпрацю для "нейтралізації незаконних західних санкцій"

Поглиблення співпраці Білорусі та Ірану є інструментом обходу санкційних обмежень і зміцнення проросійських блоків.

Під час зустрічі з президентом Ірану самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про прагнення обох країн протистояти західним санкціям та побудову "багатополярного світу".

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

"Під час зустрічі з Президентом Ірану Масудом Пезешкіаном самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко назвав санкції Заходу "економічним тероризмом" і акцентував на прагненні обох країн будувати багатополярний світ, де держави самостійно визначають свій шлях розвитку без "зовнішнього втручання", — ідеться у повідомленні.

Лукашенко також наголосив на важливості спільної роботи в ООН, ШОС, БРІКС та інших міжнародних організаціях для формування "справедливої і конструктивної" глобальної повістки.

Політичний курс Білорусі та Ірану демонструє стратегічну синхронізацію дій сателітів Росії, які прагнуть протидіяти "західному впливу" та посилювати економічні та політичні зв'язки між країнами, що перебувають під санкційним тиском.

У ЦПД наголошують, що таке поглиблення співпраці є інструментом обходу санкційних обмежень і зміцнення проросійських блоків.

"російська пропаганда регулярно використовує подібні партнерства для демонстрації нібито успіхів багатополярного світу і "неефективності" західних санкцій, намагаючись довести, що тиск на рф та її союзників безрезультатний", — ідеться у повідомленні.