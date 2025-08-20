«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ГоловнаСвіт

ЦПД: Білорусь та Іран поглиблюють співпрацю для "нейтралізації незаконних західних санкцій"

Поглиблення співпраці Білорусі та Ірану є інструментом обходу санкційних обмежень і зміцнення проросійських блоків.

ЦПД: Білорусь та Іран поглиблюють співпрацю для "нейтралізації незаконних західних санкцій"
Фото: ЦПД

Під час зустрічі з президентом Ірану самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про прагнення обох країн протистояти західним санкціям та побудову "багатополярного світу".

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

"Під час зустрічі з Президентом Ірану Масудом Пезешкіаном самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко назвав санкції Заходу "економічним тероризмом" і акцентував на прагненні обох країн будувати багатополярний світ, де держави самостійно визначають свій шлях розвитку без "зовнішнього втручання", — ідеться у повідомленні. 

Лукашенко також наголосив на важливості спільної роботи в ООН, ШОС, БРІКС та інших міжнародних організаціях для формування "справедливої і конструктивної" глобальної повістки.

Політичний курс Білорусі та Ірану демонструє стратегічну синхронізацію дій сателітів Росії, які прагнуть протидіяти "західному впливу" та посилювати економічні та політичні зв'язки між країнами, що перебувають під санкційним тиском. 

У ЦПД наголошують, що таке поглиблення співпраці є інструментом обходу санкційних обмежень і зміцнення проросійських блоків.

"російська пропаганда регулярно використовує подібні партнерства для демонстрації нібито успіхів багатополярного світу і "неефективності" західних санкцій, намагаючись довести, що тиск на рф та її союзників безрезультатний", — ідеться у повідомленні.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies