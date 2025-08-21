У Білорусі анонсували ще одні військові навчання з Росією

У них візьмуть участь понад 5000 військовослужбовців та близько 1000 одиниць техніки.

У Білорусі анонсували навчання Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) "Взаємодія-2025", які мають пройти у вересні.

Про це повідомило білоруське державне інформаційне агентство БелТА.

Навчання пройдуть на двох полігонах у Вітебській області – Лосвіда та Лепельський.

"Особливість цих навчань полягає в тому, що плани їх проведення тісно пов'язані з планами спільних стратегічних навчань Збройних Сил Республіки Білорусь та Російської Федерації «Захід-2025", – зазначив начальник Об'єднаного штабу ОДКБ Андрій Сердюков

Він розповів, що в маневрах візьмуть участь понад 5000 військовослужбовців та близько 1000 одиниць військової техніки, які вже розгортаються на полігонах. За його словами, ці навчання стануть головною подією оперативної та бойової підготовки ОДКБ. Також будуть додатково проведені спеціальні навчання із силами та засобами розвідки "Пошук-2025" і силами та засобами логістичного забезпечення Колективних сил швидкого реагування "Ешелон-2025".