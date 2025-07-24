Білорусь пригрозила знову перемістити військові навчання до кордонів ЄС

У НАТО не вважають, що вони нестимуть загрозу.

Міністерство оборони країни-співучасника агресії проти України Білорусі заявило, що військові навчання "Захід-2025" можуть бути знову перенесені ближче до кордонів країн Європейського Союзу.

Як пише "Європейська правда", у Мінську обіцяли змінити місце проведення маневрів, щоб "уникнути звинувачення Білорусі в агресивних намірах". Проте тепер режим диктатора Олександра Лукашенка угледів "войовничу поведінку Польщі та Литви".

У міноборони стверджують, що Варшава нібито збирається проводити навчання поблизу Гродно та Біловезької пущі, а у Вільнюсі спрямують бригаду "Залізний вовк" на полігон у 15 кілометрах від білоруського кордону.

Навчання "Захід-2025" білоруські та російські війська мають намір розпочати у вересні. У НАТО прогнозують, що через катастрофічні втрати в Україні участь у маневрах візьмуть у 2-3 рази менше військових, ніж до повномасштабного вторгнення, а сценарій нападу Росії на Альянс під час чи після навчань вважають нереальним.