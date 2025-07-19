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СЗР: Лукашенко планує скоротити фінансування соціальних програм в Білорусі

Промислове виробництво Білорусі фактично зупинилося.

СЗР: Лукашенко планує скоротити фінансування соціальних програм в Білорусі
Олександр Лукашенко
Фото: ТАСС

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко планує скоротити фінансування соціальних програм в країні через серйозні проблеми з економікою.

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Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

"Мінськ стикається з серйозними економічними викликами через різке скорочення експорту товарів у межах Євразійського економічного союзу. Надлишок продукції та втрата традиційних ринків збуту серед союзників і партнерів призвели до стагнації економіки", - значили в розвідці.

За перше півріччя 2025 року темпи зростання промисловості склали лише 0,3 %, що значно нижче за 1 %, зафіксований місяць тому.

Промислове виробництво фактично зупинилося: обробна галузь демонструє мінімальне зростання на рівні 0,1 %, тоді як сільське господарство зазнало падіння на 8 %.

Позитивну динаміку забезпечують лише внутрішні інвестиції та будівництво. Інвестиції в основний капітал зросли на 14 %, а обсяги введеного житла – на 9,5%.

"Проте ці фактори не компенсують загального економічного спаду", – кажуть у розвідці.

На тлі цих проблем Лукашенко шукає способи покриття боргових зобов’язань, які в найближчі три роки сягнуть 14 млрд доларів.

Серед розглянутих заходів – скорочення соціальних програм та активний пошук нових ринків збуту.

У СЗР нагадали, що Росія, ключовий партнер Білорусі в ЄАЕС, також скоротила бюджетні витрати, урізавши майже 2 млрд доларів на соціальні програми.
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