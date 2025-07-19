WSJ: США надаватимуть зброю тим союзникам, які віддають свої запаси Україні

Адміністрація президента США Дональда Трампа перерозділить постачання систем протиповітряної оборони союзникам так, щоб спершу її отримали ті держави, які віддають свої запаси зброї Україні, пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела серед посадовців.

Зокрема, адміністрація Трампа, міру того, як інші країни підписуватимуться на відправлення Patriot зі своїх арсеналів до України, продовжуватиме перерозподіляти заплановані майбутні постачання, віддаючи пріоритет цим союзникам.

Троє американських посадовців розповіли, що США поставили Німеччину попереду Швейцарії у питанні спуску з конвеєра зенітно-ракетних комплексів Patriot, відкривши Берліну шлях до відправлення двох систем до України.

Обіцянка США швидко замінити німецькі Patriot – це перший випадок, коли Пентагон сприяє постачанню зброї в Україну з того часу, як Трамп на початку цього місяця заявив, що він виступає за відправлення більшої кількості озброєнь.

Як пише газета, протягом наступного тижня, ймовірно, буде укладено більше угод між США та союзниками щодо вивільнення додаткових озброєнь. Міністр оборони Піт Гегсет у понеділок проведе відео-зустріч з іншими керівниками оборонних відомств НАТО, щоб обговорити допомогу Києву.

Окрему зустріч у середу за участю країн, які володіють ракетами Patriot, проведе генерал Алексус Гринкевич, Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та начальник Європейського командування.

За словами високопоставленого американського чиновника, адміністрація Трампа прагне укласти окремі угоди з членами НАТО на купівлю зброї для України. Контролювати ці зусилля буде Пентагон. Ці угоди вийдуть за рамки Patriot і включатимуть наступальне та оборонне озброєння, яке країни НАТО нададуть Києву, а потім викуплять у США, пише медіа.

Німеччина, Норвегія, Данія, Нідерланди, Швеція, Велика Британія, Канада і Фінляндія вже взяли на себе зобов'язання підтримати ініціативу, сказав офіційний представник НАТО. За словами кількох високопоставлених європейських чиновників, до допомоги Києву можуть приєднатися й інші європейські країни, коли буде опрацьовано деталі плану.

Критично важливим питанням залишається, скільки часу знадобиться для надходження додаткової зброї до України, за словами американських та європейських чиновників, залучених до логістики та військових ланцюгів поставок. Трамп дав Росії термін у 50 днів для переговорів щодо угоди, інакше їй загрожують "дуже значні" тарифи та санкції, зокрема щодо її торговельних партнерів.

Аналітики зазначають, що Росія, ймовірно, активізує свої військові зусилля до закінчення терміну, встановленого США.

Нещодавно під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, президент США Дональд Трамп заявив, що НАТО та США досягли домовленості щодо постачання зброї для України.