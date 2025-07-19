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Австралія передала першу партію танків Abrams для України

Україна вже отримала більше половини обіцяних танків, а поставка решти техніки відбудеться найближчими місяцями.

Австралія передала першу партію танків Abrams для України
Фото: U.S. Army photo by Sgt. Nathan Franco

Автралія завершила постачання першої партії бойових танків M1A1 Abrams для Збройних сил України. Рішення про передачу танків ухвалили ще в жовтні 2024 року.

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Про це ідеться у повідомленні австралійського уряду. 

"У відповідь на запит уряду України Австралія надає 49 танків Abrams, щоб допомогти посилити боротьбу проти незаконного вторгнення Росії. Україна вже отримала більшість цих танків, а поставка останньої партії відбудеться найближчими місяцями", – ідеться у повідомленні.

В уряді наголошують, що танки M1A1 Abrams додадуть мобільності та вогневої потужності Збройним силам України і зроблять значний внесок у боротьбу України проти російської агресії.

Цей пакет військової допомоги, вартістю приблизно 245 мільйонів доларів, є частиною допомоги в розмірі 1,5 мільярда доларів, яку Австралія зобов'язалася надати Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Австралія залишається непохитною у своїй підтримці України та прагне справедливого і тривалого миру", – додав глава оборонного відомства Річард Марлес.

  • У Римі під час зустрічі із Володимиром Зеленським, премʼєр-міністр Австралії Ентоні Албенізі повідомив, що танки Abrams уже прямують до України, а загальна сума австралійської допомоги досягла 1,5 млрд доларів.
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