Австралія передала першу партію танків Abrams для України

Україна вже отримала більше половини обіцяних танків, а поставка решти техніки відбудеться найближчими місяцями.

Автралія завершила постачання першої партії бойових танків M1A1 Abrams для Збройних сил України. Рішення про передачу танків ухвалили ще в жовтні 2024 року.

Про це ідеться у повідомленні австралійського уряду.

"У відповідь на запит уряду України Австралія надає 49 танків Abrams, щоб допомогти посилити боротьбу проти незаконного вторгнення Росії. Україна вже отримала більшість цих танків, а поставка останньої партії відбудеться найближчими місяцями", – ідеться у повідомленні.

В уряді наголошують, що танки M1A1 Abrams додадуть мобільності та вогневої потужності Збройним силам України і зроблять значний внесок у боротьбу України проти російської агресії.

Цей пакет військової допомоги, вартістю приблизно 245 мільйонів доларів, є частиною допомоги в розмірі 1,5 мільярда доларів, яку Австралія зобов'язалася надати Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Австралія залишається непохитною у своїй підтримці України та прагне справедливого і тривалого миру", – додав глава оборонного відомства Річард Марлес.