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Британія разом із ЄС буде знижувати цінову стелю на російську нафту

Так хочуть скоротити надходження до бюджету Росії від експорту енергоносіїв.

Британія разом із ЄС буде знижувати цінову стелю на російську нафту
російський прапор
Фото: rada.gov.ua

Великобританія приєдналася до енергетичних санкцій ЄС: Лондон теж зменшив граничну ціну на російську нафту - з $60 до $47,60 за барель. 

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Про це йдеться на британському урядовому сайті.

Це рішення спрямоване на скорочення надходжень до бюджету Росії від експорту енергоносіїв.

Про нові обмеження оголосили одночасно уряди Британії та країн ЄС як частину скоординованої стратегії економічного тиску на Кремль. За даними британського Мінфіну, доходи РФ від нафти вже впали на 35% у річному вимірі станом на травень.

«Ми посилюємо тиск на скарбницю Кремля, обмежуючи головне джерело фінансування його незаконної війни в Україні. Це рішучий крок — удар у найвразливіше місце Путіна», — заявила міністерка фінансів Великої Британії Рейчел Рівз на саміті G20 у Південній Африці.

Глава британського МЗС Девід Леммі наголосив: «Поки Путін ігнорує реальні мирні переговори, ми не будемо стояти осторонь. Разом з ЄС ми тиснемо на російську енергетику, щоб перекрити фінансування його війни».

  • З початку повномасштабного вторгнення Британія вже запровадила санкції проти понад 250 суден, що транспортують російські енергоносії.
  • Того ж дня стало відомо, що країна запровадила санкції проти трьох підрозділів ГРУ та 18 офіцерів військової розвідки, відповідальних за дестабілізацію ситуації.
  • 18 липня 27 країн-членів Євросоюзу нарешті погодилися впровадити 18-ий пакет антиросійських санкцій. Це уже офіційно підтвердила топдипломатка блоку Кая Каллас.
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