Палата представників США схвалила фінансування оборони на $832 мільярди доларів

Це передбачає фінансування оборонних програм на 2026 фінансовий рік.

У США Палата представників схвалила законопроєкт про виділення приблизно 832 мільярдів доларів фінансування оборонних програм на 2026 фінансовий рік.

Як пише The Hill, це сталося лише через кілька тижнів після того, як республіканці схвалили окремий план на 150 мільярдів доларів для просування оборонних пріоритетів президента США Дональда Трампа.

Голосували переважно за партійною ознакою: п'ять демократів підтримали законопроєкт, тоді як троє республіканців виступили проти.

Цей захід є лише другим законопроектом про асигнування, який республіканці змогли ухвалити на 2026 рік.

Ухвалений документ збільшить фінансування діючих військовослужбовців, резерву та Національної гвардії на 6,6 мільярда доларів порівняно з поточним рівнем, до загальної суми 189 мільярдів доларів. Він також передбачає збільшення базової оплати праці військовослужбовців на 3,8%. Це набуде чинності з січня.

Також у законопроєкті йдеться про виділення 174 мільярдів доларів на закупівлі. Це на 6,5 мільярда доларів більше, ніж зараз. Також передбачено 283 мільярди доларів на експлуатацію та технічне обслуговування, або приблизно на 7 мільярдів доларів менше, ніж у 2025 році.

Крім цього, документ передбачає близько 148 мільярдів доларів на дослідження, розробки, випробування та оцінку, а також збільшення фінансування програм охорони здоров'я Міністерства оборони та програм гуманітарної допомоги, допомоги у разі стихійних лих та громадянської допомоги за кордоном.

Законопроєкт схвалили після того, як республіканці на початку цього місяця схвалили додаткові оборонні витрати в рамках "великого, прекрасного законопроекту" Трампа.

Цей план передбачав виділення 25 мільярдів доларів на фінансування системи протиракетної оборони Трампа "Золотий купол", а ще мільярди були спрямовані на суднобудування та морську промислову базу, боєприпаси та ядерне стримування.