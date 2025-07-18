Франція відіграла ключову роль у схваленні нового пакету санкцій проти Росії, ‒ міністр Барро

Очільник франузького МЗС заявив, що "разом зі Сполученими Штатами ми змусимо Володимира Путіна погодитися на припинення вогню".

Франція відіграла ключову роль у схваленні нового пакету санкцій проти Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

“Готово! Цього ранку ми, європейці, вживаємо безпрецедентних санкцій проти Росії та країн, які її підтримують”, ‒ заявив він.

Дипломат додав, що Париж відіграв вирішальну роль у схваленні санкцій. “Разом зі Сполученими Штатами ми змусимо Володимира Путіна погодитися на припинення вогню”, ‒ додав Барро.

C’est fait ! Nous, Européens, adoptons ce matin des sanctions sans précédent contre la Russie et les pays qui la soutiennent.



La France a joué un rôle décisif. Avec les États-Unis, nous contraindrons Vladimir Poutine à un cessez-le-feu. ↓ https://t.co/fgjcgeqCJ5 — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) July 18, 2025

Раніше стало відомо, що 27 країн-членів Євросоюзу погодилися впровадити 18-ий пакет антиросійських санкцій. Топдипломатка блоку Кая Каллас назвала новий пакет одним з найсильніших, ухвалених за весь час. Санкції стосуються, зокрема, тіньового флоту, що допомагає росіянам збагачувати воєнний бюджет.

Що очікують у пакеті?

Зниження граничної ціни на нафту.

Повну заборону імпорту нафтопродуктів з російської нафти.

Санкції проти російського фонду прямих інвестицій.

Повний бан на SWIFT для ще 22 російських банків та фактична заборона всіх транзакцій.

Заборону будь-яких трансакцій стосовно обох трубопроводі "Північний потік".

Санкції проти російської військової промисловості – 22 компаній, російських та інших країн, що напряму підтримують військово-промисловий комплекс Росії.

Заборону транзакцій фінансових операторів у третіх країнах, які допомагають Росії обходити санкції.

Санкції проти банків Китаю, які допомагають росіянам обходити обмеження.

Блокування експорту технологій, які Росія використовує у дронах. Експортні обмеження на понад €2,5 млрд, щоб технології й критичні промислові товари більше не потрапляли до Росії.

Санкції проти найбільшого нафтопереробного заводу "Роснафти" в Індії.

Санкції проти тих, хто мілітаризує українських дітей.