Єврокомісія передає справу проти Угорщини до суду ЄС

Брюссель вважає, що Будапешт порушив зобов’язання про лояльну співпрацю.

Європейська комісія передала справу проти Угорщини до суду Євросоюзу через порушення загальної позиції ЄС щодо арбітражу в межах Енергетичної хартії, передає Telex.

Комісія вважає, що Угорщина порушила зобов’язання про лояльну співпрацю, закріплене в Договорі про ЄС, і не дотримується принципів автономії, верховенства права та єдності застосування права Євросоюзу.

«Угорщина відверто займає односторонню позицію, що суперечить загальній лінії Союзу», – йдеться у заяві.

Також Комісія направила Угорщині додаткове повідомлення у справі про концесію на будівництво автострад. Ідеться про контракти, укладені з консорціумом, пов’язаним зі шкільним товаришем Орбана Лорінцем Месарошем, які, за оцінками G7, можуть принести прибуток у 700 млрд форинтів.

Комісія вимагає усунути порушення в сфері держзакупівель протягом двох місяців. У разі відсутності відповіді Брюссель може направити мотивовану думку.

Окремо йдеться про плани розпочати провадження через неналежне впровадження в Угорщині Європейської електронної системи стягнення плати за проїзд (EETS), що створює бар’єри для транскордонного контролю в ЄС.