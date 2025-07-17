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Угорщина заборонила в'їзд трьом українським військовим керівникам

Справа стосується смерті етнічного угорця під час мобілізації в Україні.

Угорщина заборонила в'їзд трьом українським військовим керівникам
Петер Сіярто
Фото: EPA/UPG

Уряд Угорщини заборонив в’їзд на свою територію трьом українським військовим посадовцям, пише видання Telex.

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У переліку - начальник одного з управлінь штабу Сухопутних військ України, командувач оперативного командування «Захід» і керівник департаменту мобілізації Міноборони.

«Ми ініціювали санкційний список ЄС проти цих осіб. Якщо ЄС цього не зробить, Угорщина діятиме самостійно», – заявив глава МЗС країни Петер Сіярто. Він пригрозив, що «справжні проблеми для України почнуться лише у разі замороження відносин».

  • Днями в угорське МЗС викликало українського посла через смерть угорця під час мобілізації в Україні.
  • Командування Сухопутних військ ЗСУ висловило співчуття рідним та близьким загиблого Йосипа Шебештеня і розповіло, що він є громадянином України, тому його мобілізували 14 червня на законних підставах.
  • Висновок судово-медичної експертизи підтверджує, що причиною смерті стала тромбоемболія легеневої артерії. Не виявили ознак тілесних ушкоджень, які могли б свідчити про насильство.
  • Україна вважає, що Угорщина намагається маніпулятивно використати в політичних цілях індивідуальні випадки щодо мобілізації в нашій державі.
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