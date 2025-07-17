Угорщина заборонила в'їзд трьом українським військовим керівникам

Уряд Угорщини заборонив в’їзд на свою територію трьом українським військовим посадовцям, пише видання Telex.
У переліку - начальник одного з управлінь штабу Сухопутних військ України, командувач оперативного командування «Захід» і керівник департаменту мобілізації Міноборони.
«Ми ініціювали санкційний список ЄС проти цих осіб. Якщо ЄС цього не зробить, Угорщина діятиме самостійно», – заявив глава МЗС країни Петер Сіярто. Він пригрозив, що «справжні проблеми для України почнуться лише у разі замороження відносин».
- Днями в угорське МЗС викликало українського посла через смерть угорця під час мобілізації в Україні.
- Командування Сухопутних військ ЗСУ висловило співчуття рідним та близьким загиблого Йосипа Шебештеня і розповіло, що він є громадянином України, тому його мобілізували 14 червня на законних підставах.
- Висновок судово-медичної експертизи підтверджує, що причиною смерті стала тромбоемболія легеневої артерії. Не виявили ознак тілесних ушкоджень, які могли б свідчити про насильство.
- Україна вважає, що Угорщина намагається маніпулятивно використати в політичних цілях індивідуальні випадки щодо мобілізації в нашій державі.