Угорщина заборонила в'їзд трьом українським військовим керівникам

Справа стосується смерті етнічного угорця під час мобілізації в Україні.

Уряд Угорщини заборонив в’їзд на свою територію трьом українським військовим посадовцям, пише видання Telex.

У переліку - начальник одного з управлінь штабу Сухопутних військ України, командувач оперативного командування «Захід» і керівник департаменту мобілізації Міноборони.

«Ми ініціювали санкційний список ЄС проти цих осіб. Якщо ЄС цього не зробить, Угорщина діятиме самостійно», – заявив глава МЗС країни Петер Сіярто. Він пригрозив, що «справжні проблеми для України почнуться лише у разі замороження відносин».