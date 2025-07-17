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Іспанія стала лідером у ЄС для шукачів притулку

Кінець режиму Башара Асада призвів до зменшення кількості сирійців, які звертаються за захистом у блоці.

Іспанія стала лідером у ЄС для шукачів притулку
Фото: EPA/UPG

Німеччина більше не є країною-лідером для шукачів притулку в Євросоюзі, її місце зайняла Іспанія, йдеться у матеріалі Financial Times

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FT зазначає, що кінець режиму Башара Асада у Сирії призвів до зменшення кількості сирійців, які звертаються за захистом у блоці.

У травні у Європейському агентстві з питань притулку (EUAA) зафіксували 64 000 заяв про надання притулку ‒ ця цифра майже на чверть менша проти того ж періоду 2024 року. Кількість заяв від Сирії впала з приблизно 16 000 у жовтні минулого року до лише 3 100 у травні.

У Німеччині, країні, популярній серед сирійських заявників, загальна кількість заяв скоротилася приблизно вдвічі до 9 900 проти 18 700.

Згідно зі звітом, Іспанія зараз є країною з найбільшою кількістю заяв про надання притулку: у травні їх було зареєстровано майже 12 800, порівнюючи з 16 300 минулого року. Хоча загальна кількість зменшилася, зростає кількість запитів від людей, які тікають з Венесуели від економічної та політичної кризи. Зазначається, що ця тенденція також може бути пов'язана з посиленням правил імміграції у США, включно з депортацією венесуельців.

На другому місці ‒ Італія з 12 300 заявками у травні проти 15 500 минулого року, третина з яких подали громадяни Бангладеш та Перу. Далі йде Франція з 11 900 заявками, що трохи менше за торішні 12 500, які були зумовлені заявками від конголезців, що тікають від конфлікту у своїй рідній країні, а також афганців та гаїтян.

Зазначимо, дедалі більше європейських країн вимагають жорсткіших заходів для стримування нелегальної міграції на континенті, а кілька країн, наприклад Данія, шукають способи депортувати людей до країн, які не є їхньою домівкою.

Водночас найбільшу кількість осіб, які отримали притулок, зафіксовано у Німеччині ‒ 150 000 схвалених заяв за 2008–2024 роки проти 50 900 в Іспанії, 40 000 в Італії і 65 200 у Франції.
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