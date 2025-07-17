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Трамп анонсував одночасне встановлення тарифів для 150 країн

Це будуть невеликі країни.

Трамп анонсував одночасне встановлення тарифів для 150 країн
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує надіслати одного листа понад 150 країнам. У ньому йтиметься про ставки тарифів, які до цих держав запровадять Штати.

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Американського лідера цитує Politico.

"Усе буде однаково для всіх, для цієї групи. Це не великі країни, і вони не ведуть так багато бізнесу. Не так, як ті, з якими ми домовилися, як Китай, як Японія", – сказав Трамп журналістам під час зустрічі з кронпринцем Бахрейну Салманом бін Хамадом Аль-Халіфою в Білому домі. 

Наразі всі країни сплачують додатковий базовий 10%-й тариф, який Трамп встановив у квітні. Американський президент раніше зазначав, що нові мита можуть становити від 15 до 20%, але тепер він не згадав про ставку. 

Трамп вже розіслав приблизно 20 листів, інформуючи окремих торговельних партнерів, зокрема Європейський Союз, Японію та Південну Корею про тарифну ставку, яка набуде чинності 1 серпня. Це спонукало до інтенсивних переговорів, на яких країни намагаються переконати адміністрацію Трампа піти на вигідніші для них умови. 

Серед країн, на які припадало понад 3% загального торговельного дефіциту США у 2024 році та які ще не отримали листа, є Тайвань, Швейцарія та Індія.

  • Порт Антверпен-Брюгге перетворився на гігантський автопарк, де тисячі автомобілів, фургонів, вантажівок та тракторів, що прямують до США, простоюють, поки виробники намагаються уникнути тарифів Дональда Трампа.
  • Тим часом єврокомісар із питань торгівлі та економічної безпеки Марош Шефчович 16 липня вилетів до Вашингтона для переговорів з американськими посадовцями на тлі загрози нових тарифів з боку США.
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