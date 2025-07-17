Трамп анонсував одночасне встановлення тарифів для 150 країн

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує надіслати одного листа понад 150 країнам. У ньому йтиметься про ставки тарифів, які до цих держав запровадять Штати.

Американського лідера цитує Politico.

"Усе буде однаково для всіх, для цієї групи. Це не великі країни, і вони не ведуть так багато бізнесу. Не так, як ті, з якими ми домовилися, як Китай, як Японія", – сказав Трамп журналістам під час зустрічі з кронпринцем Бахрейну Салманом бін Хамадом Аль-Халіфою в Білому домі.

Наразі всі країни сплачують додатковий базовий 10%-й тариф, який Трамп встановив у квітні. Американський президент раніше зазначав, що нові мита можуть становити від 15 до 20%, але тепер він не згадав про ставку.

Трамп вже розіслав приблизно 20 листів, інформуючи окремих торговельних партнерів, зокрема Європейський Союз, Японію та Південну Корею про тарифну ставку, яка набуде чинності 1 серпня. Це спонукало до інтенсивних переговорів, на яких країни намагаються переконати адміністрацію Трампа піти на вигідніші для них умови.

Серед країн, на які припадало понад 3% загального торговельного дефіциту США у 2024 році та які ще не отримали листа, є Тайвань, Швейцарія та Індія.