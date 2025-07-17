Байру хоче “агресивно” скоротити бюджет Франції і скасувати два державні свята

Протидефіцітний план французького премє'р-міністра включає обмеження податкових пільг для багатих та скорочення робочих місць на державній службі, замороження виплат соціального забезпечення та скорочення мільярдів на забезпечення системи охорони здоров’я.

Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру запропонував низку заходів для боротьби зі стрімким зростанням дефіциту бюджету країни, заявивши, що борг країни щосекунди зростає на 5000 євро.

Про це повідомляє France24.

Байру оприлюднив свій агресивний план скорочення бюджету наступного року на 43,8 мільярда євро.

“… насправді може бути гарною новиною для прем'єр-міністра, який перебуває у скрутному становищі, оскільки він зайняв крайню позицію з безліччю козирів для початку переговорів”, ‒ зазначає Politico.

План Байру включає обмеження податкових пільг для багатих та скорочення робочих місць на державній службі, замороження виплат соціального забезпечення та скорочення мільярдів на забезпечення системи охорони здоров’я.

Також пропонується скасувати два державні свята. Останній пункт отримав найбільше уваги. Прем’єр хоче скасувати Великодній понеділок та 8 травня – День перемоги у Франції, що відзначає капітуляцію нацистської Німеччини у 1945 році.

Ця заява одразу викликала обурення французької громадськості і політиків з усього політичного спектру Франції. Жордан Барделла, лідер ультраправої партії “Національне об’єднання”, назвав пропозицію “прямим нападом на нашу історію, наше коріння та французьких робітників”.