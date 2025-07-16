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​Сирія оголосила про досягнення угоди про припинення вогню у Свейді

Провінцію повністю інтегрують до складу сирійської держави.

​Сирія оголосила про досягнення угоди про припинення вогню у Свейді
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

МВС Сирії оголосило про досягнення угоди про припинення вогню у Свейді та її повну інтеграцію до складу сирійської держави.

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Про це повідомляє державне агентство CANA.

Як зазначається, перемир'я передбачає створення моніторингового комітету з представників друзів і сирійського уряду. Він має контролювати виконання угоди про припинення вогню та забезпечення його дотримання.

У Свейді та околицях міста з метою посилення безпеки та захисту громадян патрулюватимуть урядові сили і місцеві правоохоронці.

Також угода передбачає:

Повну інтеграцію Свейди до складу Сирії, що підтверджує повний суверенітет сирійської держави над усією провінцією.

Відновлення діяльності державних установ Сирії у всіх районах Свейди відповідно до сирійських законів та правил.

Гарантування прав усіх громадян у Свейді шляхом прийняття законів, які гарантують справедливість та рівність серед усіх верств сирійського суспільства та підтримують громадянський мир.

Забезпечення безпеки дороги Дамаск-Свейда та забезпечення безпеки подорожуючих.

Початок роботи з забезпечення всіх основних послуг губернаторства, включаючи водопостачання, електроенергію, паливо та охорону здоров'я.

Угода передбачає створення спільної комісії друзів і сирійського уряду, яка має розслідувати злочини порушень та зловживань, а також встановлювати винних осіб та виплати компенсацій постраждалим.

Також має розпочатися негайне звільнення затриманих та розкриття долі зниклих безвісти.
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