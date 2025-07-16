Reuters: італійська влада може звільнити до 10 тисяч ув’язнених для розвантаження в'язниць

В Італії можуть звільнити з в'язниць до 10 тисяч людей, що складає близько 15% від загальної кількості ув'язнених для розвантаження пенітенціарних установ.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву італійського Мін'юсту.

У Міністерстві юстиції Італії заявили, що для розвантаження переповнених в'язниць може бути звільнено близько 10 000 осіб, або близько 15% від загальної кількості ув'язнених.

У відомстві додали, що ці засуджені "потенційно мають право" на альтернативні заходи замість тюремного ув'язнення, такі як домашній арешт або пробація.

Ідеться про осіб, чиї вироки є остаточними та не підлягають оскарженню та яким залишилося відбути менше ніж 2 років покарання, у разі якщо вони не вчинили серйозних дисциплінарних правопорушень протягом останніх 12 місяців.

Водночас засуджені за тяжкі злочини, такі як тероризм, організована злочинність, зґвалтування та викрадення людей, будуть виключені з цього переліку.

За даними бази даних World Prison Brief, Італія має один з найгірших показників переповненості в'язниць серед європейських країн. Рівень заповнюваності італійських пенітенціарних закладів становить близько 122%.

Тяжке становище в'язнів привернуло увагу в Італії після зростання самогубств та скарг на важкі умови під час літньої спеки.

Також у Мін'юсті додали, що дострокове звільнення в'язнів є політично делікатним кроком, і це питання не вирішиться "за одну ніч". Наразі створено робочу групу для взаємодії з в'язницями та суддями з умовно-дострокового звільнення.