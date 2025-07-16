Сікорський заявив, що у Вінниці російські дрони атакували польську фабрику

Російські безпілотники цієї ночі вдарили у Вінниці по фабриці групи польської групи “Барлінек”. Унаслідок ударів є постраждалі.

Про це міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський написав на соцплатформі X.

Сікорський, з посиланням на керівництво заводу, зазначив, що атака на фабрику була навмисною, її провели з трьох напрямків. Є двоє поранених, дві людини ‒ з важкими опіками.

На місці події працюють українські служби, також польське консульство.

“Злочинна війна Путіна наближається до наших кордонів”, ‒ сказав Сікорський.

Rosyjskie drony uderzyły w fabrykę Grupy Barlinek w Winnicy. Szef zakładu powiedział mi przed chwilą, że celowo, z trzech kierunków. Są ranni, w tym dwoje ciężko poparzonych. Działają służby ukraińskie, także nasz konsulat.

Zbrodnicza wojna Putina przybliża się do naszych granic. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) July 16, 2025

Російська армія вночі атакувала Вінницьку область включно з облцентром. Станом на 8:45 відомо про вісьмох потерпілих, з них принаймні п'ятеро – з опіками.

Окупанти влучили по об'єктах промислової інфраструктури, внаслідок чого там спалахнули пожежі, розповіла перша заступниця начальника ОВА Наталя Заболотна.

Під час обстрілу РФ західних українських областей Варшава регулярно піднімає у повітря винищувачі та приводить ППО у бойову готовність.