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США планують побудувати судноремонтний завод поблизу Південнокитайського моря

Запланований об'єкт буде використовуватися для ремонту та обслуговування кількох невеликих філіппінських військових плавзасобів 

США планують побудувати судноремонтний завод поблизу Південнокитайського моря
Фото: EPA/UPG

США планують побудувати об'єкт з обслуговування човнів на базі філіппінського військово-морського підрозділу поблизу спірного Південнокитайського моря.

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Про це пише Bloomberg.

Командування інженерних систем військово-морських об'єктів США минулого тижня опублікувало публічний тендер на проектування та будівництво нового об'єкта в затоці Ойстер-Бей у західній провінції Палаван, повідомило посольство Вашингтона в Манілі.

Запланований об'єкт буде використовуватися для ремонту та обслуговування кількох невеликих філіппінських військових плавзасобів і включатиме два внутрішні приміщення для зберігання обладнання або проведення конференцій.

“Об'єкт з обслуговування човнів не є військовою базою”, – заявили в посольстві, додавши, що уряд Філіппін схвалив його відповідно до місцевих правил.

Проєкт демонструє, як США та Філіппіни за президента Фердинанда Маркоса-молодшого зміцнюють свій оборонний союз на тлі того, що Китай посилює напругу у Південнокитайському морі. За часів Маркоса США отримали розширений доступ до філіппінських військових баз і розгорнули зброю в цій цій азійській країні.

Все більші зв'язки між США та Філіппінами розлютили Китай, який претендує майже на весь багатий на енергію водний шлях ‒ попри рішення міжнародного трибуналу 2016 року, яке скасувало ці претензії.
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