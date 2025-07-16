трапм Президент США Дональд Трамп оголошує про підписує указ про мита на імпорт у Вашингтоні, 2 квітня 2025 року.

США запровадять 19% тариф на товари з Індонезії ‒ згідно з новою угодою з азійською країною.

Про це заявив американський президент Дональд Трамп, пише Reuters.

Також очікується укладення нових угод.

Листи, що встановлюють тарифні ставки для десятків менших країн, також незабаром з'являться, сказав Трамп вчора.

Угода з Індонезією є однією з небагатьох, укладених адміністрацією Трампа напередодні крайнього терміну 1 серпня, коли мита на більшість імпортних товарів США мають знову зрости. Угоду підписали на тлі підготовки головним торговельним партнером США – Європейським Союзом – заходів у відповідь на випадок провалу переговорів з Вашингтоном.

З наближенням цього крайнього терміну переговори велися з іншими країнами, які прагнули уникнути збільшення мит США понад базовий рівень у 10% на більшість товарів, що діє з квітня.

“Впровадження Трампом цієї політики часто було хаотичним. Його кроки, що перевернули десятиліття узгодженого скорочення глобальних торговельних бар'єрів, викличуть нестабільність на міжнародних фінансових ринках та загрожують новою хвилею інфляції”, ‒ зазначає видання.

Трамп описав угоду з Індонезією, як аналогічну до угоди, нещодавно укладеної з В'єтнамом. Угода передбачає фіксоване мито на експорт до США, що приблизно вдвічі перевищує нинішні 10%, і відсутність мит на американський експорт до цієї країни. Угода також включає штрафну ставку за так звані транзитні перевезення товарів з Китаю через Індонезію та зобов'язання закуповувати деякі американські товари.

Пізніше Трамп заявив на своїй платформі Truth Social, що Індонезія погодилася купити американські енергоносії на суму 15 мільярдів доларів, американську сільськогосподарську продукцію на 4,5 мільярда доларів та 50 літаків Boeing.