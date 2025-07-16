Генпрокурор Бразилії вимагає визнати Болсонару винним у державному перевороті

Паулу Гонет заявив, що 70-річний Болсонару та семеро інших брали участь у “озброєному злочинному угрупованні”, яке намагалося “насильницьким шляхом повалити демократичний лад”.

Генеральний прокурор Бразилії закликав Верховний федеральний суд країни визнати колишнього консервативного президента Бразилії Жаїра Болсонару винним у спробі державного перевороту після президентських виборів 2022 року. Про це повідомляє DW.

Болсонару програв президентські вибори того року лівому Луїсу Інасіо Лулі да Сілві, також відомому як Лула.

У 517-сторінковому документі, поданому на початку тижня, генеральний прокурор Паулу Гонет заявив, що 70-річний Болсонару та семеро інших брали участь у “озброєному злочинному угрупованні”, яке намагалося “насильницьким шляхом повалити демократичний лад”.

Після виборів 2022 року Болсонару поширював необґрунтовані звинувачення у фальсифікаціях виборів.

“Здійснюючи найвищу посаду республіки, він інструменталізував державний апарат та навмисно здійснював тривалу систему нападів на державні інституції та процес спадкоємства”, – зазначило обвинувачення.

8 січня 2023 року прихильники Болсонару увірвалися до Верховного суду країни, Національного палацу конгресів та Президентського палацу Планалто у столиці Бразилії, Бразиліа.

Напади 8 січня сталися лише через кілька днів після інавгурації Лули.

Лула на той час перебував не у президентському палаці столиці, а в сільській місцевості штату Сан-Паулу, а Болсонару ‒ у південному штаті США Флорида після своєї поразки на виборах.

Федеральна поліція Бразилії минулого року надала докази, які пов'язують Болсонару з можливою спробою військового захоплення влади після виборів 2022 року. Болсонару, колишній армійський офіцер, вихваляв військову диктатуру Бразилії, яка тривала з 1964 по 1985 рік.

Звинувачення у підготовці державного перевороту, висунуті Паулу Ґонетом проти Болсонару, тепер будуть розглянуті суддею Верховного суду Бразилії Олександром де Мораєсом. У разі визнання винними Болсонару та його спільники можуть провести за ґратами до 40 років. Рішення суду очікується у вересні.