Запланований виступ російського диригента Валерія Гергієва в Королівському палаці в Казерті викликав суперечки серед італійських політиків і громадськості, пише агенція ANSA.
Міністр культури Італії Алессандро Джулі заявив, що концерт, організований та профінансований регіоном Кампанія, «ризикує надіслати хибний сигнал».
«Мистецтво вільне і не підлягає цензурі. Але пропаганда ... це зовсім інше», — наголосив міністр. Він додав, що концерт близького друга і радника Володимира Путіна може бути сприйнятий як «рупор російської пропаганди».
Президент регіону Кампанія Вінченцо Де Лука у відповідь заявив, що Італія не має наміру переривати культурний діалог. Він підкреслив, що регіон виявляє солідарність із громадянами України, однак водночас виступає за припинення вогню та засудив «логіку виключення».
- Торік українське Посольство у Південній Кореї засудило відомого диригента-путініста Володимира Співакова, який разом з дружиною власника імперії Louis Vuitton Гелен Мерсьє провів концерт у Сеулі.
- Також Міністерство закордонних справ України засудило прем'єру фільму "Росіяни на війні" російської режисерки Анастасії Трофімової в межах Венеційського кінофестивалю.