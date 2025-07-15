В Італії міністр культури обурився через концерт проросійського диригента Валерія Гергієва

Запланований виступ російського диригента Валерія Гергієва в Королівському палаці в Казерті викликав суперечки серед італійських політиків і громадськості, пише агенція ANSA.

Міністр культури Італії Алессандро Джулі заявив, що концерт, організований та профінансований регіоном Кампанія, «ризикує надіслати хибний сигнал».

«Мистецтво вільне і не підлягає цензурі. Але пропаганда ... це зовсім інше», — наголосив міністр. Він додав, що концерт близького друга і радника Володимира Путіна може бути сприйнятий як «рупор російської пропаганди».

Президент регіону Кампанія Вінченцо Де Лука у відповідь заявив, що Італія не має наміру переривати культурний діалог. Він підкреслив, що регіон виявляє солідарність із громадянами України, однак водночас виступає за припинення вогню та засудив «логіку виключення».