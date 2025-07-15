У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
Як математики "нагнули" Кремль, визволили українського дисидента Леоніда Плюща і до чого тут сучасна Україна?
Як математики "нагнули" Кремль, визволили українського дисидента Леоніда Плюща і до чого тут сучасна Україна?
Голова без паспорта. Що далі буде з УПЦ МП?
Голова без паспорта. Що далі буде з УПЦ МП?
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
ГоловнаСуспільствоВійна

Американець Деніел Мартіндейл отримав російське громадянство за допомогу Кремлю у війні проти України

Він передавав ворогу дані про українські військові об'єкти.

Американець Деніел Мартіндейл отримав російське громадянство за допомогу Кремлю у війні проти України
російський паспорт
Фото: https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/2331570/migration-department-employee-hides-russian-citizenship-loses-job-and-lithuania

Громадянину США Даніелу Мартіндейлу надали російське громадянство за співпрацю з окупантами під час його перебування на Донеччині, пише Reuters.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Як заявив представник окупаційної адміністрації Донецької області Денис Пушилін, Мартіндейл отримав паспорт указом Володимира Путіна.

Пушилін похвалився, що деякі дані, які передав Мартіндейл про українські позиції, були використані при плануванні наступу росіян на місто Курахове поблизу Покровська.

  • Мартіндейл у 2022 році незаконно в’їхав на територію України, де встановив контакт із проросійськими силами через Telegram і передавав їм координати українських військових об'єктів.
  • У листопаді минулого року Мартіндейл зізнався у своїй діяльності під час пресконференції в Москві.
  • У Державному департаменті США відмовилися коментувати цю ситуацію.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies