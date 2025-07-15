Американець Деніел Мартіндейл отримав російське громадянство за допомогу Кремлю у війні проти України

Громадянину США Даніелу Мартіндейлу надали російське громадянство за співпрацю з окупантами під час його перебування на Донеччині, пише Reuters.
Як заявив представник окупаційної адміністрації Донецької області Денис Пушилін, Мартіндейл отримав паспорт указом Володимира Путіна.
Пушилін похвалився, що деякі дані, які передав Мартіндейл про українські позиції, були використані при плануванні наступу росіян на місто Курахове поблизу Покровська.
- Мартіндейл у 2022 році незаконно в’їхав на територію України, де встановив контакт із проросійськими силами через Telegram і передавав їм координати українських військових об'єктів.
- У листопаді минулого року Мартіндейл зізнався у своїй діяльності під час пресконференції в Москві.
- У Державному департаменті США відмовилися коментувати цю ситуацію.