Американець Деніел Мартіндейл отримав російське громадянство за допомогу Кремлю у війні проти України

Він передавав ворогу дані про українські військові об'єкти.

Громадянину США Даніелу Мартіндейлу надали російське громадянство за співпрацю з окупантами під час його перебування на Донеччині, пише Reuters.

Як заявив представник окупаційної адміністрації Донецької області Денис Пушилін, Мартіндейл отримав паспорт указом Володимира Путіна.

Пушилін похвалився, що деякі дані, які передав Мартіндейл про українські позиції, були використані при плануванні наступу росіян на місто Курахове поблизу Покровська.