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Посол США у НАТО заявив, що якщо Путін хоче війни, то Сполучені Штати озброять Україну

Він уточнив, що Європа та Канада оплатять американську зброю для України.

Посол США у НАТО заявив, що якщо Путін хоче війни, то Сполучені Штати озброять Україну
посол США у НАТО Метью Вітакер
Фото: скрін

Посол США у НАТО Метью Вітакер заявив, що якщо очільник Кремля Владімір Путін хоче продовження війни, то Сполучені Штати озброять Україну.

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Про це Вітакер сказав в ефірі FoxNews. 

Він зазначив, що нещодавнє рішення Трампа про виділення зброї для України є посланням Путіну: “Ми дали вам шанс на мир. Трамп – миротворець. Але якщо ви хочете війни – ми озброїмо Україну, а Європа це оплатить”. 

Посадовець вважає, що таке рішення Трампа є кроком до завершення війни. 

Також він зазначив, що за останні 18 місяців Росія захопила лише 1% української території. 

“У них [росіян] немає успіху [на фронті]. Вони втрачають тисячі солдатів щодня. Водночас багато цивільних страждає в українських містах. Тож я думаю, що це чудовий наступний крок для того, щоб нарешті закінчити цю війну. Але знову ж таки: якщо Владімір Путін хоче продовжити бої на фронті, Сполучені Штати продадуть Європі зброю, щоб Україна могла її використати для захисту”, – сказав посол США у НАТО.

Учора за результатами зустрічі з Рютте Дональд Трамп оголосив про продаж зброї країнам НАТО, яку потім передадуть Україні, а також про план запровадити вторинні санкції проти країн, що допомагають Росії. 100% тарифи мають запрацювати, якщо Росія протягом 50 днів не підпише з Україною угоду, що сприятиме миру.
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