У Києві на "Арсенальній" 15 липня пройшов студентський протест проти можливого призначення міністром освіти і науки Андрія Вітренка – голови бюджетної комісії Київради і заступника глави МОН. На місці події побував кореспондент LB.
Цей мітинг був дводенним – вперше студенти зібралися ще вчора. Вони вимагали не допустити призначення Вітренка міністром і звільнити його з посади заступника.
Організаторами акції виступили ГО "Українська асоціація студентів", ГС "Українські Студенти за Свободу", студентські самоврядування Українського католицького університету, Київської школи економіки, Національного університету Києво-Могилянська академія.
В акаунті Уряду студентів Українського католицького університету закликали студентів вийти на мітинг "Вітренка на вітер" і виступити проти його призначення міністром освіти. Андрія Вітренка назвали фігурантом корупційних схем, "плагіатором" і людиною, "пов'язаною з системним знищенням довіри до освіти".
Андрій Вітренко з серпня 2021 року є першим заступником міністра освіти і науки. Студенти назвали його вихідцем із команди колишнього міністра Сергія Шкарлета, а також додали, що він мав неодноразові звинувачення в плагіаті.
Матеріал про наявність недоброчесності в працях Вітренка раніше був на сайті "Плагіат і фальсифікація в наукових працях", але станом на зараз він видалений. Опублікований на цьому сайті аналіз провели активісти громадської ініціативи "Дисергейт", писала УП цього квітня. Вони стверджували, що в кандидатській роботі Вітренка "Ринок рекламних послуг у трансформаційній економіці" був плагіат робіт російських і казахстанських учених, і що збіги з чужими працями помічали і в інших його роботах.
Сам заступник міністра казав, що позиватиметься про захист честі та гідності, якщо Національне агентство з питань якості вищої освіти не знайде в його роботах плагіат.
Декілька днів тому Андрій Вітренко провів зустріч зі студентами – в форматі онлайн. На ній він коментував звинувачення в плагіаті, повідомило “Вчися медіа”.
На запитання про можливий зв’язок із підозрюваним у корупційній схемі отримання ділянок під забудову столичним бізнесменом Денисом Комарницьким Вітренко запевнив, що “ніколи в житті не мав жодних стосунків” і “навіть телефона його немає”.
Андрій Вітренко також сказав студентам, що пропозиції очолити МОН не отримував, але якщо вона буде, то він згодиться.
Чому говорять про заміну міністра освіти?
Учора президент офіційно підтвердив намір змінити склад уряду – після тижнів чуток на цю тему. Достеменно відомо лише про одну кандидатуру – Юлії Свириденко. Нинішня віцепрем'єрка очолить уряд, якщо її підтримає Верховна Рада. Прізвища інших урядовців поки офіційно не оголошували, але в медіа вони вже лунали на основі анонімних даних.
УП писала, що після відставки Оксена Лісового його місце займе Андрій Вітренко. Ще раніше, 9 липня, про таку кадрову заміну попереджала народна депутатка Інна Совсун. Вона нагадала, що Вітренко зі Шкарлетом відмовлялися підписувати контракт із новообраним ректором Могилянки Сергієм Квітом, але оперативно зробили це з Андрієм Одарченком, який очолив Державний біотехнологічний університет. Одарченко – нардеп від "Слуги народу", спійманий за пропозицію хабаря.