Фото: Макс Требухов

У Києві на "Арсенальній" 15 липня пройшов студентський протест проти можливого призначення міністром освіти і науки Андрія Вітренка – голови бюджетної комісії Київради і заступника глави МОН. На місці події побував кореспондент LB.

Цей мітинг був дводенним – вперше студенти зібралися ще вчора. Вони вимагали не допустити призначення Вітренка міністром і звільнити його з посади заступника.

Організаторами акції виступили ГО "Українська асоціація студентів", ГС "Українські Студенти за Свободу", студентські самоврядування Українського католицького університету, Київської школи економіки, Національного університету Києво-Могилянська академія.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

В акаунті Уряду студентів Українського католицького університету закликали студентів вийти на мітинг "Вітренка на вітер" і виступити проти його призначення міністром освіти. Андрія Вітренка назвали фігурантом корупційних схем, "плагіатором" і людиною, "пов'язаною з системним знищенням довіри до освіти".

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Андрій Вітренко з серпня 2021 року є першим заступником міністра освіти і науки. Студенти назвали його вихідцем із команди колишнього міністра Сергія Шкарлета, а також додали, що він мав неодноразові звинувачення в плагіаті.

Матеріал про наявність недоброчесності в працях Вітренка раніше був на сайті "Плагіат і фальсифікація в наукових працях", але станом на зараз він видалений. Опублікований на цьому сайті аналіз провели активісти громадської ініціативи "Дисергейт", писала УП цього квітня. Вони стверджували, що в кандидатській роботі Вітренка "Ринок рекламних послуг у трансформаційній економіці" був плагіат робіт російських і казахстанських учених, і що збіги з чужими працями помічали і в інших його роботах.

Сам заступник міністра казав, що позиватиметься про захист честі та гідності, якщо Національне агентство з питань якості вищої освіти не знайде в його роботах плагіат.

Декілька днів тому Андрій Вітренко провів зустріч зі студентами – в форматі онлайн. На ній він коментував звинувачення в плагіаті, повідомило “Вчися медіа”.

На запитання про можливий зв’язок із підозрюваним у корупційній схемі отримання ділянок під забудову столичним бізнесменом Денисом Комарницьким Вітренко запевнив, що “ніколи в житті не мав жодних стосунків” і “навіть телефона його немає”.

Андрій Вітренко також сказав студентам, що пропозиції очолити МОН не отримував, але якщо вона буде, то він згодиться.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Чому говорять про заміну міністра освіти?

Учора президент офіційно підтвердив намір змінити склад уряду – після тижнів чуток на цю тему. Достеменно відомо лише про одну кандидатуру – Юлії Свириденко. Нинішня віцепрем'єрка очолить уряд, якщо її підтримає Верховна Рада. Прізвища інших урядовців поки офіційно не оголошували, але в медіа вони вже лунали на основі анонімних даних.

УП писала, що після відставки Оксена Лісового його місце займе Андрій Вітренко. Ще раніше, 9 липня, про таку кадрову заміну попереджала народна депутатка Інна Совсун. Вона нагадала, що Вітренко зі Шкарлетом відмовлялися підписувати контракт із новообраним ректором Могилянки Сергієм Квітом, але оперативно зробили це з Андрієм Одарченком, який очолив Державний біотехнологічний університет. Одарченко – нардеп від "Слуги народу", спійманий за пропозицію хабаря.



