Дружина прокурора на телешоу показала незадеклароване житло. Посадовця подали на звільнення

Дружина посадовця знялася у програмі “Супермама”, де показала будинок у Бучі площею 130 кв м, де проживає родина. Втім розслідування журналістів виявило ще низку порушень.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів ініціювала звільнення заступника керівника Спеціалізованої екологічної прокуратури Олександра Малєєва. Причиною стали приховані у декларації дорогі об’єкти нерухомості та витрати, які випадково стали відомі після участі його дружини у популярному шоу, повідомляє “Слідство.інфо”.

Олександр Малєєв – заступник керівника Спеціалізованої екологічної прокуратури — начальник Управління захисту інтересів держави у сфері охорони навколишнього природного середовища Офісу Генерального прокурора.

Дружина посадовця Ганна Малєєва знялася у програмі “Супермама”, де показала будинок у Бучі площею 130 квадратних метрів. За підрахунками журналістів, оренда такої нерухомості може сягати близько 3 тисячі доларів на місяць, однак прокурор цього у декларації не вказав. Сама жінка зізналася, що не знає точної вартості оренди. Крім того, Ганна розповіла, що родина живе на два міста – Київ та Одесу, а чоловік приїздить у Бучу лише на вихідні.

У цьому ж випуску брала участь і колишня дружина Малєєва – Тетяна. Вона повідомила, що прокурор знімає для неї та дітей квартиру за 15 тис. грн на місяць і додатково сплачує ще 30 тис. грн щомісячно. Ці витрати також не були відображені у декларації.

Розслідування журналістів виявило ще низку порушень. Будинок у Бучі, який орендує родина, розташований на території природно-заповідного фонду, де заборонене будівництво. За дотриманням цих правил, зокрема, стежить відомство, в якому працює Малєєв.

Крім того, прокурор не вказав у декларації витрати на пологи дружини у США. Ганна Малєєва поїхала народжувати в Америку, щоб їхня донька Сара отримала громадянство, повідомляє “Слідство.інфо”. За словами жінки, переліт вона оплатила сама, а витрати на пологи й проживання нібито покрив уряд США.

Згідно з декларацією за 2024 рік, Олександр Малєєв володіє двома квартирами та нежитловим приміщенням в Одесі, орендує ще дві квартири в Одесі та Києві, а у квітні 2025 року разом із дружиною добудував нову квартиру площею 90 квадратних метрів. Також у власності родини три автомобілі: HYUNDAI SANTA FE 2013 року (спільно з колишньою дружиною), орендований FORD FIESTA 2013 року та NISSAN TEANA 2008 року, який належить Ганні Малєєвій.

За 2024 рік прокурор задекларував дохід у розмірі понад 1,3 млн грн, страхові виплати на суму 15 тис. грн, зберігає 562 тис. грн на рахунках у банках і має $2,5 тис. готівкою.