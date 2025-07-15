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У центрі Києва відбулися урочистості з нагоди Дня державності. Участь брали прем'єрка Латвії, спецпредставник США, Сирський

Захід відкрив президент України. 

У центрі Києва відбулися урочистості з нагоди Дня державності. Участь брали прем'єрка Латвії, спецпредставник США, Сирський
Фото: скриншот

До України з нагоди Дня державності прибула прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня. Вона разом зі спецпредставником США Кітом Келлогом та представниками дипломатичного корпусу взяла участь в урочистостях, що відбулися біля Михайлівського собору. 

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Захід відкрив президент Володимир Зеленський (трансляцію вів Офіс президента). Президент зазначив, що, як і завжди, в вільному Києві відзначають День державності і хрещення Київської Русі – України. 

"Уже не в першій війні Росії проти України ми захищаємо не лише себе і свою державність. Саме тут, в Україні, визначається подальша доля Європи", – вважає президент.

Питання, хто ще з українських сусідів буде змушений пройти через те саме, що українці в Сумах, Харкові, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях.

"Україна має захистити себе – і зробить це", – запевнив він.

Україна в своїй боротьбі не сама: їй допомагають десятки народів, зазначив президент.

Участь в урочистостях взяли українські урядовці, військові, зокрема, головком Олександр Сирський. Молитву виголосили українські капелани. 

Капелан виголосив молитву
Фото: скриншот
Капелан виголосив молитву

Після молитви президент вручив відзнаки й нагороди, зокрема звання Героя України. Деякі нагороди президент вручав посмертно – родинам загиблих Героїв. Орденом "За заслуги" II ступеня нагородили головного рабина України Асмана Моше Реувена. Також нагороди отримали, зокрема, журналісти, правоохоронці, підприємці. 
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