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​Умєров із Келлогом оцінили плани Росії щодо підготовки до війни не лише проти України, а й проти НАТО

Окрему увага на зустрічі приділили розвитку спільних проєктів з локалізації виробництва озброєння в Україні та Європі. 

​Умєров із Келлогом оцінили плани Росії щодо підготовки до війни не лише проти України, а й проти НАТО
Рустем Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров провів зустріч із спецпредставником президента США з питань України Кітом Келлогом.

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Про це Умєрові повідомив у фейсбуці.

"Зустрівся з генералом Кітом Келлогом – спецпредставником президента США з питань України. Предметна та відверта розмова була присвячена нашій спільній меті – досягненню стійкого та справедливого миру. Подякував США за підтримку України. Ця допомога рятує життя і наближає кінець війни", - написав Умєров. 

Перший заступник міністра оборони Сергій Боєв, який також був на нараді, підкреслив, що Україна готова до тривалого припинення вогню.

"Водночас, наша безпека і захист базується на боєздатній армії та сильному ОПК, тому ми зосереджені на масштабуванні власних спроможностей", - сказав він.

Окрему увага на зустрічі приділили розвитку спільних проєктів з локалізації виробництва озброєння в Україні та Європі. Зокрема, йдеться про системи ППО та інші критично важливі напрямки. Деякі з них уже реалізуються, інші – готуються до запуску. Умєрові наголосив, що вони зміцнюють не лише Україну, а й наших союзників.

"Маємо унікальний бойовий досвід – особливо у сфері БпЛА – і готові ним ділитися. Частину масштабних спільних ініціатив можна реалізовувати за участю європейських партнерів або за рахунок заморожених російських активів", - зазначив міністр оборони. 

На зустрічі також обговорили також питання санкцій, і наголосили, що російський енергетичний сектор – ключове джерело фінансування війни, тому потрібно послідовно та системно обмежувати.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, начальник Генерального штабу генерал-майор Андрій Гнатов, начальник ГУР Міноборони генерал-лейтенант Кирило Буданов і представники розвідки провели брифінг для американської сторони. Вони поінформували про оперативну ситуацію та оцінку планів противника та підготовку Росії до війни ширшого масштабу – не лише проти України, а й проти НАТО.
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