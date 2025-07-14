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Правоохоронці викрили хакерів, які викрали з рахунків українських підприємств 4 млн гривень

Їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Правоохоронці викрили хакерів, які викрали з рахунків українських підприємств 4 млн гривень
Фото: ANSA

Правоохоронці викрили хакерів, які атакували системи бухгалтерського обліку українських підприємств за допомогою шкідливого програмного забезпечення та викрали з їхніх рахунків 4 мільйони гривень.

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Про це повідомляє Нацполіція України.

За даними слідства, отримавши прихований від користувачів віддалений доступ до комп’ютерів бухгалтерії, кіберзлочинці перераховували гроші на заздалегідь підготовлені підконтрольні рахунки фірм під приводом сплати за надані послуги. Надалі вони їх переводили в готівку.

"Поліцейські встановили організатора злочинної схеми та його поплічника. Останній відповідав за формування розгалуженої мережі дропів. Деякі з них за грошову винагороду зареєструвалися як ФОПи і передавали свої банківські рахунки в користування зловмисникам", — ідеться у повідомленні.

До схеми також залучалися люди, які реєстрували акаунти на криптобіржах і здавали їх в оренду членам хакерського угруповання.

У такий спосіб ділки викрали майже 4 мільйона гривень з рахунків українських підприємств. 

Слідчі Нацполіції оголосили чоловікам підозри за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України. До організатора схеми застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.
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