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На ТОТ Херсонщини росіяни посилюють репресії проти українців, — спротив

Окупанти шукають українську символіку у мешканців тимчасово окупованих територій.

На ТОТ Херсонщини росіяни посилюють репресії проти українців, — спротив
Фото: Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини росіяни проводять рейди у цивільного населення. Росіяни шукають українську символіку, яку не встигли демонтувати, щоб знищити.

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Про це розповідають у Центрі нацспротиву. 

"Гауляйтери оглядають міста й села, подають “рапорти” кремлю. Їхня мета — стерти все, що нагадує про Україну, бо символи — це памʼять. Але ми нагадуємо: сам сальдо — це також символ, і його демонтаж буде особливим", — підкреслюють у спротиві.

Окрім цього, російські окупанти вилучають українські телевізійні приймачі і штрафують за них. Водночас примусово нав’язуючи свої системи мовлення.
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