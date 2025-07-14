На ТОТ Херсонщини росіяни посилюють репресії проти українців, — спротив

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини росіяни проводять рейди у цивільного населення. Росіяни шукають українську символіку, яку не встигли демонтувати, щоб знищити.

Про це розповідають у Центрі нацспротиву.

"Гауляйтери оглядають міста й села, подають “рапорти” кремлю. Їхня мета — стерти все, що нагадує про Україну, бо символи — це памʼять. Але ми нагадуємо: сам сальдо — це також символ, і його демонтаж буде особливим", — підкреслюють у спротиві.

Окрім цього, російські окупанти вилучають українські телевізійні приймачі і штрафують за них. Водночас примусово нав’язуючи свої системи мовлення.