​Окупанти вбили одну людину на Херсонщині і ще шістьох – поранили

Наслідки російського обстрілу Білозерки на Херсонщині 5 травня 2025 року

Упродовж доби через російські обстріли загинула людина у Херсонській області. Ще шестеро осіб отримали поранення.

Очільник ОВА Олександр Прокудін розповів, що минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Берегове, Берислав, Білозерка, Бургунка, Велетенське, Вірівка, Дар’ївка, Дослідне, Зміївка, Кізомис, Комишани, Львове, Микільське, Миколаївка, Молодецьке, Наддніпрянське, Незламне, Новоберислав, Нововоронцовка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Понятівка, Придніпровське, Республіканець, Садове, Станіслав, Софіївка, Токарівка, Томарине, Томина Балка, Широка Балка та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 багатоповерхівок та 9 приватних будинків.

Також окупанти понівечили стільникову вежу, дачний кооператив та приватні автомобілі; влучили по території ринку.