На Сумщині російський дрон атакував медиків під час евакуації

Сьогодні, 13 липня, російський дрон атакував медиків під час евакуації пораненого у Стецьківському старостаті на Сумщині.
Про це у телеграмі написав очільник ОВА Олег Григоров.
Він розповів, що після удару по цивільних, коли медики надавали допомогу та евакуйовували постраждалого, ворог здійснив повторну атаку – вже по бригаді екстреної медичної допомоги.
Двоє парамедиків обстежуються у лікарні.
"Системно росія порушує норми міжнародного гуманітарного права – атакує цивільних та тих, хто рятує життя", – наголосив Григоров.
- 13 липня у Сумській громаді внаслідок ворожої атаки загинув чоловік, ще один – поранений. Пізніше стало відомо про ще двох поранених у області.
- Перед цим російський дрон атакував обʼєкт критичної інфраструктури у Сумах