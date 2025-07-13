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На Сумщині російський дрон атакував медиків під час евакуації

Двоє парамедиків обстежуються у лікарні.

На Сумщині російський дрон атакував медиків під час евакуації
Швидка пошкоджена, ілюстративне фото
Фото: Одеська обласна прокуратура

Сьогодні, 13 липня, російський дрон атакував медиків під час евакуації пораненого у Стецьківському старостаті на Сумщині.

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Про це у телеграмі написав очільник ОВА Олег Григоров. 

Він розповів, що після удару по цивільних, коли медики надавали допомогу та евакуйовували постраждалого, ворог здійснив повторну атаку – вже по бригаді екстреної медичної допомоги.

Двоє парамедиків обстежуються у лікарні.

"Системно росія порушує норми міжнародного гуманітарного права – атакує цивільних та тих, хто рятує життя", – наголосив Григоров. 

  • 13 липня у Сумській громаді внаслідок ворожої атаки загинув чоловік, ще один – поранений. Пізніше стало відомо про ще двох поранених у області. 
  • Перед цим російський дрон атакував обʼєкт критичної інфраструктури у Сумах
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