На Сумщині російський дрон атакував медиків під час евакуації

Сьогодні, 13 липня, російський дрон атакував медиків під час евакуації пораненого у Стецьківському старостаті на Сумщині.

Про це у телеграмі написав очільник ОВА Олег Григоров.

Він розповів, що після удару по цивільних, коли медики надавали допомогу та евакуйовували постраждалого, ворог здійснив повторну атаку – вже по бригаді екстреної медичної допомоги.

Двоє парамедиків обстежуються у лікарні.

"Системно росія порушує норми міжнародного гуманітарного права – атакує цивільних та тих, хто рятує життя", – наголосив Григоров.