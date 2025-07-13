Російський дрон атакував обʼєкт критичної інфраструктури у Сумах

13 липня Сумська громада опинилася під атакою російських БпЛА.

Про це повідомив керівник ОВА Олег Григоров.

За його словами, протягом дня фіксувалася активність російських безпілотників у Сумах та на підльотах до міста. Один із дронів влучив в обʼєкт критичної інфраструктури.

«Частина міста тимчасово залишилася без електропостачання. Низку важливих установ переведено на резервне електроживлення. Фахівці оперативно працюють над ліквідацією наслідків атаки. Робимо все, аби якнайшвидше повернути світло в оселі сумчан», - додав Григоров.