Російські окупанти вдарили по громаді Сумщини, є постраждалий

Через атаку РФ у Шосткинській громаді відомо про трьох постраждалих.

Унаслідок атаки російських військ по Шосткинській та Середино-Будській громадах на Сумщині постраждали четверо людей.

Про це повідомляє начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Двоє чоловіків – 53 та 57 років – у тяжкому стані. Їм надається вся необхідна медична допомога. До медиків також звернулася 37-річна постраждала. Її стан – легкий, лікування проводиться амбулаторно", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок російського обстрілу у Шостці пошкоджена будівля навчального закладу та близько 12 приватних будинків. Триває обстеження території. Працює штаб із ліквідації наслідків. Людям надається допомога.

Крім того, 13 липня ворог атакував цивільну інфраструктуру Середино-Будської громади. Внаслідок обстрілу поранення отримав 50-річний місцевий мешканець.

Пошкоджено житлові будинки.