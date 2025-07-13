Російські окупанти вдарили по громаді Сумщини, є постраждалий

Унаслідок атаки російських військ по Шосткинській та Середино-Будській громадах на Сумщині постраждали четверо людей.
Про це повідомляє начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
"Двоє чоловіків – 53 та 57 років – у тяжкому стані. Їм надається вся необхідна медична допомога. До медиків також звернулася 37-річна постраждала. Її стан – легкий, лікування проводиться амбулаторно", – ідеться у повідомленні.
Унаслідок російського обстрілу у Шостці пошкоджена будівля навчального закладу та близько 12 приватних будинків. Триває обстеження території. Працює штаб із ліквідації наслідків. Людям надається допомога.
Крім того, 13 липня ворог атакував цивільну інфраструктуру Середино-Будської громади. Внаслідок обстрілу поранення отримав 50-річний місцевий мешканець.
Пошкоджено житлові будинки.
- Упродовж доби російські окупанти атакували цивільну інфраструктуру Сумщини, унаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще троє зазнали поранень.