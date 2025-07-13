Російські окупанти зруйнували житловий будинок на Запоріжжі, є жертви

Під завалами може перебувати ще одна людина.

Унаслідок російського удару по прифронтовій Новоданилівці Запорізької області загинула людина, під завалами зруйнованого будинку може перебувати ще одна людина.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Тіло 77-річної жінки, яка загинула внаслідок ворожої атаки, виявили сьогодні в Оріхівській громаді.

"Росіяни щодня б'ють по прифронтових населених пунктах, перетворюючі будинки на руїни. Під час обстрілу Новоданилівки, що стався напередодні, були зруйновані приватні оселі", — ідеться у повідомленні.

В одній зі зруйнованих осель знайшли тіло загиблої жінки. Ймовірно, під завалами може перебувати ще одна людина.