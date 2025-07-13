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Російські окупанти зруйнували житловий будинок на Запоріжжі, є жертви

Під завалами може перебувати ще одна людина.

Російські окупанти зруйнували житловий будинок на Запоріжжі, є жертви
Наслідки російської атаки
Фото: Запорізька ОВА

Унаслідок російського удару по прифронтовій Новоданилівці Запорізької області загинула людина, під завалами зруйнованого будинку може перебувати ще одна людина.

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Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Тіло 77-річної жінки, яка загинула внаслідок ворожої атаки, виявили сьогодні в Оріхівській громаді. 

"Росіяни щодня б'ють по прифронтових населених пунктах, перетворюючі будинки на руїни. Під час обстрілу Новоданилівки, що стався напередодні, були зруйновані приватні оселі", — ідеться у повідомленні.

В одній зі зруйнованих осель знайшли тіло загиблої жінки. Ймовірно, під завалами може перебувати ще одна людина.
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