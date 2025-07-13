Російські окупанти зруйнували житловий будинок на Запоріжжі, є жертви

Унаслідок російського удару по прифронтовій Новоданилівці Запорізької області загинула людина, під завалами зруйнованого будинку може перебувати ще одна людина.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Тіло 77-річної жінки, яка загинула внаслідок ворожої атаки, виявили сьогодні в Оріхівській громаді.
"Росіяни щодня б'ють по прифронтових населених пунктах, перетворюючі будинки на руїни. Під час обстрілу Новоданилівки, що стався напередодні, були зруйновані приватні оселі", — ідеться у повідомленні.
В одній зі зруйнованих осель знайшли тіло загиблої жінки. Ймовірно, під завалами може перебувати ще одна людина.
- Російські війська упродовж доби завдали 579 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області.