За минулий тиждень Росія спрямувала по Україні понад 1,8 тисяч безпілотників, 1,2 тисячі КАБів та понад 80 ракет різних типів. РФ посилює терор українських міст.

Про це розповідає глава держави Володимир Зеленський.

"Сім днів масштабних російських ударів по Україні: понад 1800 дронів, більш ніж 1200 керованих авіабомб і 83 ракети різних типів. Росіяни посилюють терор проти міст і громад, щоб усе більше залякувати наших людей", — ідеться у повідомленні.

Президент також відзначає хороші результати роботи сил ППО, особливо роботу дронів-перехоплювачів: "вже сотні збиттів російсько-іранських "шахедів" за цей тиждень. І кожна зустріч із партнерами на цьому тижні була про масштабування цієї технології. Дякую кожному, хто готовий інвестувати в захист життя, дякую нашим воїнам, які бережуть українське небо".

Президент наголошує, що іранські "Шахеди" – один із російських способів затягувати війну. "Маємо нейтралізувати цю загрозу, щоб швидше запрацювала дипломатія. Сподіваємося на виконання всіх домовленостей, що посилять наш захист. Розраховуємо на сильні рішення США, Європи, «сімки» та всіх партнерів".