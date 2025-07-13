За добу на Донеччині через російські обстріли загинули троє людей, семеро — поранено

Загалом від початку повномасштабного вторгнення загинуло 3350 мешканців Донеччни.

На Донеччині через російські обстріли за добу загинуло троє людей, ще 7 поранено.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 12 липня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Слов'янську, Мирнограді і Білозерському. Ще 7 людей в області за добу дістали поранення", — йдеться у повідомленні.

Фото: Вадим Філашкін

Загалом від початку вторгнення загинуло 3350 людей, 7527 поранені. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.