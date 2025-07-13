НСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
ЕксклюзивНСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Росіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
ФотоРосіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ГоловнаСуспільствоВійна

За добу на Донеччині через російські обстріли загинули троє людей, семеро — поранено

Загалом від початку повномасштабного вторгнення загинуло 3350 мешканців Донеччни.

За добу на Донеччині через російські обстріли загинули троє людей, семеро — поранено
Фото: ДСНС

На Донеччині через російські обстріли за добу загинуло троє людей, ще 7 поранено.

LB.UA - для тих, хто вміє думати
Підтримайте нас!

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 12 липня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Слов'янську, Мирнограді і Білозерському. Ще 7 людей в області за добу дістали поранення", — йдеться у повідомленні.

Фото: Вадим Філашкін

Загалом від початку вторгнення загинуло 3350 людей, 7527 поранені. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

  • Росіяни обстріляли Слов'янськ із “Торнадо-С”, унаслідок загинула людина, три отримали поранення. Зруйновано 2 адмінбудівлі, 2 підприємства і 26 автомобілів; пошкоджено адмінбудівлю, підприємство і 10 автомобілів.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies