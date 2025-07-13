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За добу українські оборонці ліквідували ще 1240 окупантів

Втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення складають близько 1 033 930 військових.

За добу українські оборонці ліквідували ще 1240 окупантів
Фото: скрин відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1240 російських окупантів, знищили 3 ворожі танки і понад 260 БпЛА.

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Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.07.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу – близько 1033930 (+1240) осіб
  • танків – 11016 (+3) од
  • бойових броньованих машин – 22983 (+3) од
  • артилерійських систем – 30243 (+49) од
  • РСЗВ – 1438 (+1) од
  • засоби ППО – 1194 (+1) од
  • літаків – 421 (+0) од
  • гелікоптерів – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 45511 (+263)
  • крилаті ракети – 3491 (+32)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 54923 (+101)
  • спеціальна техніка – 3929 (+0)

Дані уточнюються.
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