За добу українські оборонці ліквідували ще 1240 окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1240 російських окупантів, знищили 3 ворожі танки і понад 260 БпЛА.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.07.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1033930 (+1240) осіб
- танків – 11016 (+3) од
- бойових броньованих машин – 22983 (+3) од
- артилерійських систем – 30243 (+49) од
- РСЗВ – 1438 (+1) од
- засоби ППО – 1194 (+1) од
- літаків – 421 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 45511 (+263)
- крилаті ракети – 3491 (+32)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 54923 (+101)
- спеціальна техніка – 3929 (+0)
Дані уточнюються.