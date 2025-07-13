За добу українські оборонці ліквідували ще 1240 окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.07.25 орієнтовно склали:

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1240 російських окупантів, знищили 3 ворожі танки і понад 260 БпЛА.

Втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення складають близько 1 033 930 військових.

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