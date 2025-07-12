На фронті від почату доби відбулося 151 боєзіткнення

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 47 штурмових дій ворога, ще чотири боєзіткнення тривають.

Загалом, від початку цієї доби відбулося 151 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують давати відсіч спробам російських окупантів просунутися вглиб нашої території.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Російські загарбники завдали одного масованого ракетно-авіаційного удару 32 ракетами та 70 авіаційних ударів, скинувши 104 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 1292 дрони-камікадзе та здійснили 4066 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 12 боєзіткнень. Ворог завдав вісім авіаційних ударів, скинувши чотирнадцять керованих бомб, здійснив 178 обстрілів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку від початку доби ворог здійснив сім наступальних дій у районах населених пунктів Вовчанськ, Зелене та Чугунівка.

На Куп’янському напрямку агресор атакував поблизу Кіндрашівки, Петропавлівки, Піщаного, Степової Новоселівки, Зеленого Гаю – у бік населеного пункту Новоосинове – українські захисники зупинили вісім ворожих спроб просунутися вперед.

На Лиманському напрямку російські загарбники 23 рази атакували позиції Сил оборони у районах населених пунктів Греківка, Карпівка, Новий Мир, Колодязі, Зелена Долина, Торське, Діброва та в напрямку населених пунктів Серебрянка й Дронівка. Шість боєзіткнень не вщухають дотепер.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили три штурми окупаційних військ у районах Івано-Дар’ївки та Виїмки.

На Краматорському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції наших захисників у районах населених пунктів Кліщіївка та Біла Гора. Сили оборони успішно відбили всі атаки загарбників.

Вісім разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку поблизу населених пунктів Диліївка, Торецьк та в напрямку населених пунктів Русин Яр, Степанівка та Яблунівка. Три боєзіткнення ще не завершилися.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник атакував у районах населених пунктів Попів Яр, Володимирівка, Разіне, Мирне, Новоекономічне, Миролюбівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Горіхове, в напрямках населених пунктів Покровськ, Молодецьке, Філія та Олексіївка. Наші захисники зупинили 47 штурмових дій противника, ще чотири боєзіткнення тривають.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 162 окупанти, з них 105 – безповоротно. Українські воїни знищили один багатоцільовий броньований легкий тягач, 26 безпілотних літальних апаратів, один автомобіль, дев’ять мотоциклів, два термінали супутникового зв’язку, а також дві станції радіоелектронної боротьби противника.

На Новопавлівському напрямку ворог дев’ять разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Дачне, Філія, Мирне, Шевченко, Темирівка, Зелене Поле та в бік населеного пункту Новопавлівка. Наразі тривають три боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційного удару по району населеного пункту Чарівне.

На Оріхівському напрямку українські воїни відбили дві штурмові дії ворога в районі Кам’янського. Населені пункти Новоандріївка та Плавні зазнали авіаційних ударів керованими бомбами.

На Придніпровському напрямку ворог вісім разів атакував у бік позицій наших захисників у районах Антонівського мосту та острова Білогрудий, дотепер триває одне боєзіткнення. Водночас противник завдав авіаудару по Козацькому.

"Сьогодні варто відзначити воїнів 34-ї окремої бригади берегової оборони та 117-ї окремої бригади територіальної оборони, які завдають ворогу втрат у живій силі та техніці", - зазначили в Генштабі.